Anne usulü erik şerbeti nasıl hazırlanır?

Yaz sıcaklarıyla baş etmek isteyen birçok kişi çözümü gazlı ve bol şekerli içeceklerde buluyor. Siz de sevdiklerinizi bu zararlı içeceklerden korumak istiyorsanız; evinizde kendi şerbetinizi hazırlayabilirsiniz. Ancak unutmamanızda fayda var! Ev yapımı erik şerbetini de ölçülü tüketmeniz önemli. Çünkü şerbetlerin içerisinde şeker ve bolca meyve yer alıyor.

Ev yapımı erik şerbeti tarifi

Malzemeler:

1 kilo mürdüm eriği ya da kırmızı erik

1,5 litre su

1 su bardağı toz şeker

2-3 adet karanfil

1-2 adet çubuk tarçın

İşe erikleri yıkayıp, çekirdeklerini ayıklayan başlayın.

Çekirdeklerini çıkardığınız erikleri derin bir tencereye alın.

Eriklerin üzerine şeker, su, karanfil ve tarçını ilave edin.

Şeker eriyene kadar şerbeti karıştırın.

Erikler iyice pişene kadar şerbeti kaynatmaya devam edin.

Şerbet sıcakken tel süzgeç yardımıyla erikleri süzün.

Erikler iyice süzülene kadar tel süzgeçte bekletebilirsiniz.

Süzdüğünüz şerbeti soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.