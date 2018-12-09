Anne sütünü artırıcılar

Emziren anneler, mevsiminin dışında yetişen hormonlu ve geniyle oynanmış tohumlu sebzeleri tüketmemelidir.

İncir-havuç ve taze beyaz dut oldukça güçlü anne sütünü artırıcıdır.

· Taze beyaz üzüm

· Dereotu

· İncir (taze veya kurutulmuş)

· Kereviz

· Taze kereviz yaprakları

· Bal kabağı

· Çilek

· Kıvırcık salata

· Sumak

· Rezene çayı

· Tere de emzikli annelere faydalıdır.

Uzmanlar, emzikli annelerin asla öğün atlamaması gerektiğini ve yürüyüşlerle desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Süt, tahıl ekmeği, bir küçük dilim peynirin ise her sabah kahvaltısında mutlaka alınması gerektiğini söylüyorlar. Hazmı kolay, lifli besinlerin tercih edilmesi ısrarla vurgulanıyor. Şekerden kaçının ve balı tercih edin. Emzirdiğiniz sürece yoğurt ve sütten şaşmayın, yağlısını tüketin. Yemek yanında veya aralarında gazlı, kafeinli içecekleri asla içmeyin. Sigaradan da dumanından da titizlikle uzak durun.

İşte günlük gıdanız:

Sabah Kahvaltısı: Bir bardak şekersiz süt, bir yumurta, bir dilim tam tahıllı ve lifli ekmek, bir küçük dilim beyaz peynir kahvaltınızda mutlaka bulunmalı. Bazı günler süt yerine taze sıkılmış portakal suyu, ya da yumurta yerine bal, domates-salatalık koyabilirsiniz. Süt ve yulafın yanı sıra kuru üzüm ve ceviz, fındık gibi kuru yemişler tüketebilirsiniz. Çay içmek istediğinizde bitki çaylarını tercih edin. Tatlandırmak için şeker yerine bal kullanın. Demir eksikliği çekiyorsanız, her sabah bir yemek kaşığı pekmezi de diyetinize ekleyin.

Ara Öğünler: Ara öğünleri lif, vitamin ve protein ihtiyacınızı karşılayacak şekilde, sağlıklı besinlerle yapmalısınız. Muz, elma gibi meyvalar, kase yoğurt, süt, kepekli-tahıllı ekmeği ara öğünlerde az miktarda tüketebilirsiniz. Birçok hazır ürünün sofranıza gelene kadar çok fazla işlemden geçtiğini ve içlerinde koruyucu maddeler bulunduğunu unutmayın. Yoğurt ve sütünüzü emzirdiğiniz süre boyunca tam yağlı seçmekten çekinmeyin.

Öğle yemeği: Yemeklerinizi az yağlı hazırlayın ve porsiyonlarınızı biraz ufaltın ama bir öğle yemeğinde temel besin gruplarının hepsinden bulunmasına özen gösterin. Izgara veya haşlama pişirilmiş bir et çeşidi, sebze veya baklagillerle hazırlanmış bir yemek, karbonhidrat ihtiyacınız için küçük bir tabak makarna, pilav veya püre, yoğurt veya salata menünüzde mutlaka olsun. Yemek yanında veya aralarında gazlı, kafeinli içecekler asla tüketmeyin.

Akşam Yemeği: Akşam yemeği her zaman öğlen menüsünden hafif tutulmalı, hazmı kolay besinler tercih edilmeli ve akşam 7’den sonraya kalmamalıdır. Akşam menünüz için önden bir çeşit çorba (domates, yoğurt, sebze) için. Çorba yerine yemeğin yanında komposto veya cacık da tüketebilirsiniz. Etli-sebzeli haşlama bir yemek ya da ızgara et çeşidi yanına yağsız salata ile ana yemeğinizi oluşturun. Akşamları karbonhidratlı gıdalar ve ekmek tüketmemeye çalışın. Eğer akşam yemeğiniz sizi tok tutmayacaksa, yatmadan önce sütlaç, vanilyalı dondurma gibi sütlü bir tatlı ya da bir bardak ılık süt tüketin.