Anne sütünü artıran besinler

Doğum öncesinde ve sonrasında anne için en önemli olan anne sütüdür. Çünkü anne sütü bebeğin gelişim ve büyümesine oldukça fazla katkı sağlar. Anneler için bebeği beslemek, hem duygusal açıdan hem de fiziksel açıdan önemlidir. Ancak bazen farklı sebeplerle sütün yetersiz olabilir. İşte o durumlarda anne sütünü artırmak için bazı besinlerden faydalanabiliriz.

Anne sütünü artıracak besinler

Su

Süt ve ayran

Yumurta

Yoğurt

Yulaf

Somon

Havuç

Tahin

Buğday

Yağlı tohumlar

Demir içeren gıdalar

Rezene

Balık

Soğan

Hurma

İncir

Kuşkonmaz

Nohut

Balkabağı

Sıraladığımız besinlerin anne sütünü çoğalttığı, miktarca artırdığı biliniyor. Bunlarla hazırlanan yemekler ve içecekler sayesinde daha fazla anne sütü elde edebilirsiniz.