Anne sütünü artıran besinler
Doğum öncesinde ve sonrasında anne için en önemli olan anne sütüdür.
Doğum öncesinde ve sonrasında anne için en önemli olan anne sütüdür. Çünkü anne sütü bebeğin gelişim ve büyümesine oldukça fazla katkı sağlar. Anneler için bebeği beslemek, hem duygusal açıdan hem de fiziksel açıdan önemlidir. Ancak bazen farklı sebeplerle sütün yetersiz olabilir. İşte o durumlarda anne sütünü artırmak için bazı besinlerden faydalanabiliriz.
Anne sütünü artıracak besinler
- Su
- Süt ve ayran
- Yumurta
- Yoğurt
- Yulaf
- Somon
- Havuç
- Tahin
- Buğday
- Yağlı tohumlar
- Demir içeren gıdalar
- Rezene
- Balık
- Soğan
- Hurma
- İncir
- Kuşkonmaz
- Nohut
- Balkabağı
Sıraladığımız besinlerin anne sütünü çoğalttığı, miktarca artırdığı biliniyor. Bunlarla hazırlanan yemekler ve içecekler sayesinde daha fazla anne sütü elde edebilirsiniz.