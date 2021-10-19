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Kadın - Aile Anne sütünü artıran besinler
Kadın - Aile

Anne sütünü artıran besinler

Doğum öncesinde ve sonrasında anne için en önemli olan anne sütüdür.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 22:54:00 - 2021-10-19 23:03:15
Anne sütünü artıran besinler

Doğum öncesinde ve sonrasında anne için en önemli olan anne sütüdür. Çünkü anne sütü bebeğin gelişim ve büyümesine oldukça fazla katkı sağlar. Anneler için bebeği beslemek, hem duygusal açıdan hem de fiziksel açıdan önemlidir. Ancak bazen farklı sebeplerle sütün yetersiz olabilir. İşte o durumlarda anne sütünü artırmak için bazı besinlerden faydalanabiliriz.

Anne sütünü artıracak besinler

  • Su
  • Süt ve ayran
  • Yumurta
  • Yoğurt
  • Yulaf
  • Somon
  • Havuç
  • Tahin
  • Buğday
  • Yağlı tohumlar
  • Demir içeren gıdalar
  • Rezene
  • Balık
  • Soğan
  • Hurma
  • İncir
  • Kuşkonmaz
  • Nohut
  • Balkabağı

Sıraladığımız besinlerin anne sütünü çoğalttığı, miktarca artırdığı biliniyor. Bunlarla hazırlanan yemekler ve içecekler sayesinde daha fazla anne sütü elde edebilirsiniz.

 

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