Anne sütü nasıl saklanır?

Bebeğin sağlıklı büyümesi için ilk temel besin olan anne sütü öncelikli olarak bebeği emzirilerek verilmelidir. Ancak emzirmenin mümkün olmadığı durumlarda önerilen, göğüs pompası 30 yıllık emzirme uzmanlığı ile bebeklerin uzun süre anne sütü ile beslenmeleri için annelerin yanında olan Lansinoh, anne sütünün nasıl saklanması ve çözdürülmesi gerektiği konularında bilgiler verdi.



Anne sütünün saklanmasında 3'ler kuralı nedir?

Anne sütü sağıldıktan sonra;

Oda sıcaklığında -güneşten uzak- 3 saat,

Buzdolabının soğutucu kısmında 3 gün,

Buzdolabının derin dondurucu bölümünde 3 ay güvenle saklanabilir.



Anne sütü nasıl saklanmalıdır?

Anne sütü sağıldıktan sonra buzdolabının soğutucu veya derin dondurucu bölümünde saklanabilir.

Anne sütü; medikal ölçüde sterilize edilmiş, özel olarak anne sütünü saklamak üzere üretilmiş kap/şişe ya da saklama poşetinde saklanmalıdır.

Anne sütü saklama ürünlerin BPS ve BPA içermemelidir.

Anne sütü saklama poşetleri sızıntılara karşı çift katlı kilit sistemine sahip olmalıdır.

Anne sütü saklama ürünleri istendiğinde yatay olarak da dik olarak da kullanılabilmelidir.

Önce sağılan sütün önce kullanılması gerektiğinden hareketle, anne sütü saklama ürünlerinin üzerinde – sağım yapılan saat ve tarihin kolayca yazılabileceği- bölüm bulunmalıdır.

Anne sütü donunca genleşeceği için, saklama ürünleri ağzına kadar doldurulmamalı, içindeki sıvının 1/8i kadar boşluk bırakılmalıdır.

Anne sütünün kreş ya da işyeri gibi ortak kullanımlı bir buzdolabında saklanması gerektiği durumunda saklama ürünlerinin üzerine anne ya da bebek adı gibi bilgileri de yazın.

Anne sütü, sıcaklığın en sabit olduğu dondurucunun ortalarında saklanmalıdır. Dondurucunun yan bölümlerinde sıcaklık dalganabileceğinden donmuş sütün bir kısmının da çözülmesi problemi ile karşılaşılabilir.



Donmuş anne sütü nasıl çözdürülmeli ve kullanılmalıdır?

Donmuş anne sütünü çözdürmek ya da sıcaklığını artırmak için, sıcak veya ılık su ile doldurulan bir kasenin içine donmuş anne sütü içeren saklama ürününü oturtun.

Anne sütü kesinlikle ateş üzerinde, kaynatılarak ya da mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır. Çünkü bu işlemler anne sütünün içerisindeki besinlere zarar verir.

Donmuş anne sütü çözünürken sütün üstünde süt katmanları ve kaymak oluşabilir. Hafif dairesel hareketlerle karıştırılarak anne sütündeki kaymağın dağılması sağlanabilir. Bu karıştırma işlemi aynı zamanda sıcaklığın homojen olarak da yayılmasını sağlar.

Anne sütünün hızla çalkalanmaması gerekir çünkü hızla çalkalama anne sütündeki canlı bileşenlere zarar verebilir.



Çözdürülmüş anne sütü nasıl korunmalıdır?