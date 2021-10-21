Anne sütü bebekte aşı etkisi oluşturuyor

Anne sütünün hem bebek, hem de anne için birçok faydası olduğunu ifade eden Dr. Filiz Albayrak, bebekte aşı etkisi oluşturduğunu söyleyerek, “ Anne sütü bebeği hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı koruyor ve zeka seviyesini arttırıyor” dedi.

Anne sütünün bebekler için önemine değinen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Filiz Albayrak, bebeğin ihtiyaç duyduğu bütün besin öğelerini anne sütünden alabileceğini ifade etti. İçerisindeki koruyucu maddelerin bebekte aşı etkisi oluşturduğunu, bağışıklığını kuvvetlendirip bebeği hastalıklara karşı korurken, ileriki yaşlarda da oluşabilecek obeziteye yakalanma riskini düşürdüğünü söyledi. Emziren annenin ise doğum öncesi kilolarına ulaşmasının daha kolay olduğunu belirten Albayrak, “Emzirme anneyi meme ve yumurtalık kanserine karşı koruyor” dedi.

Annelerin sağlıklı nesiller için bebeklerini mutlaka emzirmeleri gerektiğini söyleyen Dr. Filiz Albayrak, “Anne sütünün hem bebeğe hem de anneye çok faydası var. Bebeği bir nevi aşılıyor, onu hastalıklara, alerjilere ve enfeksiyonlara karşı koruyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, zekâsını arttırıyor. Anne sütüyle beslenen bebekler yeteri kadar beslenemeyen bebeklere oranla 8 puan daha zeki oluyorlar. Nekrotizan enterokolit dediğimiz bağırsak iç duvar iltihabını ve yeni doğan sarılıklarının oluşmasını engelliyor. Emzirmenin de anneye çok fazla faydası var. Öncelikle bebekle arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. Anneyi meme ve yumurtalık kanserine karşı koruyucu oluyor. Bununla birlikte annenin doğum öncesi kilolarına ulaşması daha kolay oluyor ve eğer etkin emzirirse ilk 6 ay bazı koşullarla birlikte yeni gebeliğin oluşmasına da engel olabiliyor” diye konuştu.

Bebeklere mama verilmesinin obeziteyi tetiklediğini kaydeden Albayrak, konu hakkında yapılan çalışmalar da olduğunu söyleyerek, “ Bebekliklerinde kilolu ve obez olacağı düşünülen bebeklerin yeteri kadar anne sütü aldığında büyüdüklerinde obez olmadıklarını gösteren sonuçlar var. Mama ile beslenen bebeklerin ise obezite olma riski daha fazla” dedi.



Annenin yeterince sıvı alması durumunda süt oluşumunun mümkün olduğunu fakat annenin dengeli ve sağlıklı beslenmesinin sütü daha dengeli ve sağlıklı yapacağını dile getiren Albayrak, “Keçiler kekikli otları tükettiklerinde sütleri ve o sütlerden yapılan peynirleri kekik kokar. Yani anne ne yerse bebeğe sütü ile onu veriyor. Dolayısıyla dengeli, sağlıklı, proteinli, sebze-meyve, vitamin-mineral ağırlıklı beslenmesini öneriyoruz. Ama bu olmadığında bile vücuttaki bütün depolar kullanılır ve yine süt yapılır. Önemli olan annenin sıvısının yeterli olması. Günde en az 2-3 litre sıvı alması anne sütünün oluşması için yeterli. Süt yapımı zaten beyinde başlayıp beyinde biten bir durum. Anne sütünün olacağına inandığında sütü oluyor ‘Ya sütüm olmazsa’ endişesine kapıldığında da görüyoruz ki annelerin sütü azalıyor” diye konuştu.

{relation id:1586447slug:' bebeklerde-ek-gidaya-gecis-nasil-olmali'}