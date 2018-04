Anne olmak kadına neler kazandırır?

ANNELİK DUYGUSU



Annelik ilk defa anne olan bir kadın için hem alışık olmadığı emzirme eylemi, kesintili uykuya alışmak gibi birçok beceriyi geliştirme hem de kendisinin bir parçası olan bebeğini hayatta tutmak için bebeğini tanıma ve ona alışma sürecini içerir. Dolayısıyla sanılanın aksine başlangıçta çok istenen, beklenen bebekler ve anneleri için bile kolay bir süreç değildir. Bu dönem yoğun bir kaygıyı barındırır. Ancak bu alışma süreci geçtiğinde ve bebek büyümeye başladığında pek az anne bu ilk dönemleri tam anlamıyla hatırlar. Bu zorlayıcı dönem geçtikten sonra bebek sahibi olmanın tadına vardıkça kazanımlarını da hissetmeye başlar. Birçok kadın, anneliğin kendisine sadece fazladan kilo kazandırmadığında, olumlu birtakım kazanımlar da getirdiğinde hemfikirdir.



DOĞUMU YAŞAMAK



Pek çok kadın çocuk sahibi olabilmeyi ister. Bu istekle ilgili birçok bireysel farklılıklar olmakla birlikte, özünde kadının kendi bedeninin erkekten farklı olan doğurabilme gücünün hazzı vardır. Rahim, içerisinde hayata hazırlanan bir bebeğin büyüyebileceği bir organdır. Bu da kadına erkekten farklı bir özerklik verir. Dolayısıyla bebek sahibi olmak kadının belki de hayatında ilk defa yaşamındaki erkeklere göre bir üstünlük sağlamasına yardımcı olur.



SINIF ATLATIR



Bir kadın anne olduğunda artık sadece eşinin karısı ya da kendi anne-babasının kızı değildir. Kadın kimliğine anneliği de eklediğinde bir nevi sınıf atlamış gibi başkalarının gözünde de saygınlığı artar. Kimi ailelerde etkinliği ve söz sahibi olması daha çok önem kazanır. Sorumlulukları arttıkça becerilerinin ve yapabilirliklerinin de sınırları genişler. Böylece kendine güveni de artar.



YENİ HEYECANLAR VE KEŞİFLER GETİRİR



Özellikle isteyerek bebek sahibi olan bir karı-koca başlangıçta tüm yaşanan zorluklara rağmen, bebek sahibi olduktan sonra kendilerini bir aile olarak duyumsadıklarını, ilişkilerinin tamamlanmış olduğunu dile getirirler. Ortak bir ilgide birleşiyor olmanın, ilişkilerini güçlendirdiğini ifade ederler. Birbirini dinleyen, anlayan ve destekleyen bir ilişkide bebek, çiftin ilişkisine bir renk bu da karşılıklı anlayışın ve işbirliğinin oluşmasına yardımcı olur.



ÇOCUK GÖZÜYLE BAKABİLME BECERİSİ KAZANDIRIR



Anneye bebeğini anlamada en çok yardımcı olan şeylerin başında kendisini onun yerine koyma yer alır. Bu yerine koyma, zaman içinde çocuk gözüyle çevresine bakabilme becerisini de kazandırır. Çocuğunun büyümesini izlerken onun kazandığı her yeni beceri, etrafında keşfettiği her yeni nesne anne için de yeni heyecan kaynakları oluşturur. Etrafına her zaman baktığı yerden değil de farklı bir açıdan bakabilme becerisi kazandırır, yaratıcılığını geliştirir. Örneğin, sıradan bir faaliyet olan yürüyüş, yeni keşifleri içinde barındıran bir serüvene dönüşebilir.



SABIRLI VE ANLAYIŞLI YAPAR



Çocuk sahibi olan birçok kadın, anne olduktan sonra sabırlı ve anlayışlı olduklarını dile getirirler. Bunun nedenlerinden biri hamilelik, doğum ve bebeklik döneminin getirdiği birtakım değişim ve zorlukların annenin dayanıklılığının gelişmesine yardımcı olmasıdır. Bir diğeri ise kendinden başka birinin bakımını üstlenip, onun hakkında düşünmeye başladığında artık sadece kendisini merkeze almayı değil, başkaları odaklı düşünebilmeyi de geliştirmektedir. Bu durum da doğal olarak başkalarına karşı anlayışlı ve sabırlı olmayı getirir. Pek çok kadın yöneticinin yanında çalışan elemanlar, çocuk sahibi olduktan sonra yöneticilerinin daha anlayışlı, rahat ve toleranslı olduklarını dile getirirler.



İLGİ ALANLARI DEĞİŞİR



Roller ve ilişkiler geliştiği gibi çevre ve ilgili alanları da değişime uğrar. Daha önceden uğranılmayan parklar artık uğrak yeridir, çocukların gidebileceği restoranlar tercih edilir, hafta sonları çocuklara göre şekillendirilir. Özellikle annenin zihni çocuğuyla meşgul olduğu için çocuk sahibi olan arkadaşlarıyla vakit geçirmekten zevk almaya başlanır. Ortak konuları çocukları olduğu için konuşacak konu bulmakta zorluk çekmezler. Öğle tatillerinde çalışan anneler iş yerindeki meselelerden ziyade çocukları hakkında konuşarak vakit geçirirler. Artık benzer yaşta çocuğu olan ailelerle yeni bir sosyal çevre oluşmuştur.



BECERİLERİ GELİŞTİRİR



Emzirmek, memeden kesmek, oyuncak toplatmak, oyuncak paylaşmaya teşvik etmek, elini prize sokmasını engellemek, yürümeyi desteklemek, okuma-yazma öğretmek, sınavlara hazırlamak, arkadaşıyla çatışmalarını çözmesine yardımcı olmak gibi çocuğun büyüme süreci anne ile babanın aşması gereken pek çok farklı problem alanlarını içerir. Anne-babalar kendilerinde var olduğunu fark etmedikleri pek çok özelliği keşfederler, daha önce kullanmadıkları yetenekleri ortaya çıkar, var olan becerilerini ise geliştirirler. Ev ortamındaki yapılan gözlemler 2 yaş döneminde bile anne ile çocuk arasında her üç dakikada orta dereceli bir çatışma, her bir saatte ise ciddi bir çatışma yaşandığını göstermiştir. Dolayısıyla çocuk yetiştirmek hızlı düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini geliştirmede de etkilidir.

(Sabah)