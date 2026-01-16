S başlığı şok etti: Otomotiv devi C-Serisi için güncelleme kararı verdi! Çok önemli görüşme...

Farlar da daha karmaşık ve ayırt edilebilir bir ışık imzası sunan yeni bir iç tasarıma kavuşuyor. Arka tarafta ise değişikliklerin daha sınırlı ama yine de anlamlı olması bekleniyor. Stop lambaları mevcut formunu koruyabilir; ancak karoser üzerinde yapısal bir müdahale gerektirmeden görünümü tazelemek için yeni bir iç grafikle gelebilir. Önemli görüşmeler yürütüyor. C-Serisi Station Wagon’un boyutlarının değişmeden kalması bekleniyor. Buna göre Alman aile otomobili 4,75 m uzunluk, 1,82 m genişlik ve 1,45 m yükseklik ölçülerine; 2,87 m aks mesafesine sahip. Arazi görünümlü ve bir miktar daha iri All-Terrain versiyonunun devam edip etmeyeceği ise henüz net değil.