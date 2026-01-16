S başlığı şok etti: Otomotiv devi C-Serisi için güncelleme kararı verdi! Çok önemli görüşme...

Kaputun altında motor gamı yine güçlü yanlardan biri olmayı sürdürecek. Benzinli ve dizel hafif hibrit ünitelerin korunması, bunlara benzinli plug-in hibrit seçeneklerin eşlik etmesi bekleniyor. Asıl yenilik ise, ilk kez, tam elektrikli versiyonların da ürün gamına katılması. Bu kapsamda elektrikli C-Serisi, teknik çözümlerin önemli bir bölümünü GLC ile paylaşacak. Bunların başında 800 volt mimariye sahip 94 kWh batarya geliyor. Bu bataryanın 800 km’nin üzerinde tahmini menzil sunabileceği ve 330 kW’a kadar çok hızlı şarj imkânı sağlayacağı belirtiliyor. AMG C 63 S başlığı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. İddialar, mevcut elektrik destekli 2.0 turbo dört silindirli motorun bırakılarak, sportif müşteri beklentileriyle daha uyumlu bir çözüme geçilmesi yönünde kapsamlı bir revizyon ihtimalinden söz ediyor.