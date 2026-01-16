  • İSTANBUL
S başlığı şok etti: Otomotiv devi C-Serisi için güncelleme kararı verdi! Çok önemli görüşme...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

S başlığı belirsizliği büyük şok yaşatırken bir karara imza atan dünyada birçok modelleri olan otomotiv devi Mercedes C-Serisi için güncelleme kararı verdi.

S başlığı belirsizliği hala sürüyor. Mercedes C-Serisi için önemli bir güncelleme yolda. Yıl sonuna kadar düşünüyor! Sedan ve station wagon (Estate) gövde tiplerinin makyajlı versiyonlarının gelmesi bekleniyor; ilişkin bu da tasarım ve motor tarafında çeşitli yenilikler anlamına geliyor.

Hedef net: Mevcut neslin ilk çıkışından bu yana zarafet, konfor ve sürüş dinamikleri arasında yakaladığı dengeyi bozmadan tasarım ve teknolojiyi güncellemeyi düşünüyor. İlk bilgiler ve testlerde görüntülenen prototipler temel alınarak hazırlanan render çalışmamızla 2026 C-Serisi Station Wagon’un muhtemel görünümünü hayal etmeye çalıştık. Ön ızgara daha modern bir yaklaşımla yeniden tasarlanmış görünüyor; daha belirgin yüzeyler ve heykelsi hatlar, Mercedes’in güncel tasarım diliyle uyumlu.

Farlar da daha karmaşık ve ayırt edilebilir bir ışık imzası sunan yeni bir iç tasarıma kavuşuyor. Arka tarafta ise değişikliklerin daha sınırlı ama yine de anlamlı olması bekleniyor. Stop lambaları mevcut formunu koruyabilir; ancak karoser üzerinde yapısal bir müdahale gerektirmeden görünümü tazelemek için yeni bir iç grafikle gelebilir. Önemli görüşmeler yürütüyor. C-Serisi Station Wagon’un boyutlarının değişmeden kalması bekleniyor. Buna göre Alman aile otomobili 4,75 m uzunluk, 1,82 m genişlik ve 1,45 m yükseklik ölçülerine; 2,87 m aks mesafesine sahip. Arazi görünümlü ve bir miktar daha iri All-Terrain versiyonunun devam edip etmeyeceği ise henüz net değil.

Kaputun altında motor gamı yine güçlü yanlardan biri olmayı sürdürecek. Benzinli ve dizel hafif hibrit ünitelerin korunması, bunlara benzinli plug-in hibrit seçeneklerin eşlik etmesi bekleniyor. Asıl yenilik ise, ilk kez, tam elektrikli versiyonların da ürün gamına katılması. Bu kapsamda elektrikli C-Serisi, teknik çözümlerin önemli bir bölümünü GLC ile paylaşacak. Bunların başında 800 volt mimariye sahip 94 kWh batarya geliyor. Bu bataryanın 800 km’nin üzerinde tahmini menzil sunabileceği ve 330 kW’a kadar çok hızlı şarj imkânı sağlayacağı belirtiliyor. AMG C 63 S başlığı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. İddialar, mevcut elektrik destekli 2.0 turbo dört silindirli motorun bırakılarak, sportif müşteri beklentileriyle daha uyumlu bir çözüme geçilmesi yönünde kapsamlı bir revizyon ihtimalinden söz ediyor.

