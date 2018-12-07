Anne mutluysa çocuk da mutlu

Anne ile bebeği arasında deniz ile gökyüzü arasındaki renk ilişkisi gibi bir mutluluk ilişkisi var. Nasıl ki, gökyüzünün açık olması ile deniz mavileşiyor, bulutlanması ile griye dönüşüyorsa; bebek de annesi mutlu ise mutlu oluyor. Annesinin hüznü, kederi, ona da yansıyor. Öyle böyle değil bu bağlantı, tam 40 bin anne-bebek üzerinde yapılan özel gözlem araştırması ile bulundu. Üstelik sadece bebeklikte değil, ilkokul çağında bile bu ilginç ilişki devam ediyor. Çocuğun okul başarısına, arkadaşlarıyla uyumuna kadar yansıyor.

Araştırma İngiltere’deki Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından dediğimiz gibi 40 bin aile üzerinde yapıldı. Sonuç çarpıcı: bebeklikten çocukluğa mutluluk onların annesinin duygusal durumuna bağlı.

10-15 yaş arası üzerinde yapılan araştırmaya göre anneler mutluysa çocuklar da mutlu oluyor. Eğer anneler sürekli evin içinde mutsuzsa çocuklar da evde ya da okulda mutsuz oluyor, arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorluk çekiyor. Araştırmada babaların mutluluğunun ya da mutsuzluğunun çocukları anneleri kadar etkilemediği ortaya çıktı.

Araştırmanın başında bulunan Doktor Maria Iacovou, “Üvey olsun ya da olmasın çocukların mutlu olmasında en önemli etken anneleriyle olan ilişkileri. Bu bulgular, aile ilişkileri ve ebeveynlerin mutluluğunun gençlerin mutluluğunun anahtarı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Ebeveyn mutlu, çocuk hayatta başarılı

New York Psikiyatri Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada ise mutlu ebeveynlere sahip çocukların hayatta daha başarılı olduğu belirlendi.

Araştırmayla ilgili konuşan Myrna Weissman ise “Üzüntülü, kederli ebeveynler muhakkak tedavi edilmeli. Bu durumdan sadece onlar etkilenmiyorlar, çocukları da etkileniyor. Mutsuz çocuk hayatı boyunca gerek iş hayatında gerekse özel hayatında başarısız oluyor” diye konuştu.

Raporda, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinin hem ebeveyn hem de çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğu vurgulandı.

Geleceğiniz Allah’ın izniyle birlikte şekillenecek

Yeni doğmuş bir bebek... Adeta bir mucize. Hem de oluşumuna katkıda bulunduğunuz bir mucize. Aylar süren hamilelik ve doğum sarsıntısı artık geride kaldı. Şimdi bir annesiniz. Bebeğinizin doğduğu andan itibaren bakıma ihtiyacı vardır. Artık her yönüyle size bağımlı olan bir hayat başlamıştır. Ona nasıl bakacaksınız? Bir anne olarak sorumluluklarınız nelerdir? En önemli işiniz onu beslemek.. Yeni doğan çocuk için anne sütü en ideal, en bulunmaz besindir. Anne sütü ile beslenmenin bebek için sayılamayacak kadar çok yararı vardır. Sağlıklı bir annenin sütünde yeni doğan bir bebeğin büyümesi için gerekli olan her türlü besin ve bebeği hastalıklara karşı koruyan antikorlar bulunuyor. Emzirmek anne için de yararlı.. Onu göğüs kanserinden koruyor.

Sütünüzün devamlı olmasını da bebeğiniz sağlıyor. İlk olarak gelen süt ince ve suludur. Bu süte kolostrum ya da ağız sütü denir. Ağız sütü yeni doğan çocuklar için son derece yararlıdır. Bir yandan bebeği beslerken öte yandan onu hastalıklardan koruyan bir özelliğe sahiptir. Bebeğinizin emişi birkaç gün içinde gerçek sütü de getirecektir.

Emziren bir anne olarak siz de iyi gıda almaya ve sulu şeyler içmeye özen göstermelisiniz. Rahat ve huzurlu olun, olabildiğince dinlenin. Kafanıza olumsuz şeyler takmayın. Çocuğunuz için sağlıklı ve güçlü olun.