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Aktüel Anne kuşun yavrularını beslemesi kameralara yansıdı
Aktüel

Anne kuşun yavrularını beslemesi kameralara yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:39:01 -
Anne kuşun yavrularını beslemesi kameralara yansıdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de anne serçenin yavrularını gagasıyla beslemesi görüntülendi.

Talas Kaymakamlığının üçüncü katındaki Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün cam kenarındaki ekmeklerle iki yavrusunu besleyen serçe, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüyü çeken şube müdürü Şener Serim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların kurak olması nedeniyle pencere kenarına su ve yiyecek koyduğunu söyledi.

İlk hafta cam kenarına hiç kuş gelmediğini anlatan Serim, ikinci hafta serçe ve kumruların gelmeye başladığını belirtti.

Serim, bir anne serçenin iki yavrusunu gagasıyla beslediğini görünce duygulanarak kamerayla çektiğini aktardı.

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