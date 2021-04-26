Anne köftesi nasıl yapılır? Klasik ev köftesi tarifi
Anne köftesi gerekli malzemeler | İftar sofrasına leziz bir köfte hazırlamak isteyenler tariflere göz atıyor. Peki, anne köftesi nasıl yapılır? Tam ölçülü anne köftesi tarifi
Leziz bir köfte tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz; işte anne usulü köfte tarifi…
Anne köftesi tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo kıyma
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 1 adet yumurta
- Yarım çay bardağı galeta unu
- Yarım demet maydanoz
- Yarım çay kaşığı kimyon
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz
- Arzu ederseniz 1 tatlı kaşığı salça kullanabilirsiniz.
Anne usulü köfte nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı ve sarımsağı rendeleyin.
Ardından tüm malzemeleri derin bir kabın içerisine alıp iyice yoğurun.
Köfteyi iyice yoğurduktan sonra şekillendirin ve bir tabağa dizin.
Hazırladığınız köfteyi en az yarım saat buzdolabında dinlendirin.
Ardından isterseniz yağsız tavada isterseniz fırında köftenizi pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun.