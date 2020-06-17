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Aktüel

Anne kedi, yavrusunu kurtarmaya çalışan itfaiye ekibinin yanından ayrılmadı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:25:38 -
Anne kedi, yavrusunu kurtarmaya çalışan itfaiye ekibinin yanından ayrılmadı

DÜZCE (AA) - Düzce'de mazgala düşen ve buradaki su giderinden çıkamayan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir fabrikanın güvenlik görevlisi, "Mira" isimli kedinin yağmur mazgalının başında sürekli "miyavladığını" duydu.

Kedinin yanına giden görevli, Mira'nın yavrusunun yağmur gideri mazgalına düştüğünü ve çıkamadığını fark etti.

Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler kedi yavrusunu kurtarmak için suyun içine girdi fakat kedi, korktuğu için mazgalın iç bölümüne kaçtı.

Kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf eden ekipler su kuyusunun deliğinden hortum yardımıyla hava verdi. Yaklaşık 20 metre ilerideki delikten çıkan kedi yavrusu, buradan uzaklaşarak saklandı.

Anne kedi, itfaiye ekiplerinin çalıştığı sırada kuyunun başından ayrılmadı.


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