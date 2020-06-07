  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Anne kedi tabelaya sıkışan yavrusu kurtarılana kadar başından ayrılmadı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:14:33 -
Anne kedi tabelaya sıkışan yavrusu kurtarılana kadar başından ayrılmadı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mağaza tabelasının arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi 1201/1 Sokak'taki mağazanın tabelasının arasına sıkışan kedi yavrusunu gören işletmeci, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu hayvan, bulunduğu yerden çıkarıldı. Bu arada anne kedi, yavrusu kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı.

Mağaza sahibi Ayşe Karaaslan, kedi yavrusunu kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı