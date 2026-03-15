Anne ile sevgilisi zehir hazırladı, oğlu ile annenin sevgili yedirdi, kızı evi düzenledi: 500 milyonluk miras için aile boyu kumpas!

Duyanları şoke eden olaylar zinciri, 500 milyon liralık serveti bulunan işadamı Ramazan Arıkan’ın Ankara’daki evinde ölü bulunmasıyla başladı. Arıkan’ın kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı. Arıkan’ın kardeşi, aile üyelerinin çelişkili söz ve davranışları üzerine şüphelenmeye başladı.

Ölen Arıkan’ın eski eşi ve oğlu ile kızının mülkleri apar topar satmaya çalışması iyice dikkatleri çekti. Apartmanın güvenlik görüntülerini incelemek isteyen kardeş Arıkan, kameraların bozuk olduğunu öğrendi. Yan apartmandan kaydedilen görüntüleri incelediğinde her şeyin seyri değişti.

Ramazan Arıkan’ın yarı baygın halde oğlu ve eski eşinin sevgilisi tarafından eve bırakıldığı görülüyordu. Ramazan Arıkan ile oğlu Batuhan o gün pikniğe gitmişti. Eski eş Sultan Seki’nin sevgilisi Mustafa Ünal’ın telefonunun da piknik yerinden sinyal verdiği belirlendi. Üstelik eski eşi Sultan Seki ve kızı Sude Arıkan da ölüm günü eve girip çıkmıştı.

ANNE ZEHİR HAZIRLADI

Otopside talihsiz adamın kanında, kalp durmasına yol açan at sakinleştirici ilaç ile zehir tespit edildi. İlaç ve zehrin, piknikte oğlunun getirdiği içli köfteye karıştırıldığı düşünülüyor. Bunun üzerine gözaltına alınan oğlu Batuhan Arıkan ve eski eşin sevgilisi Mustafa Ünal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arıkan’ın ayrıldığı eşi Sultan Seki de 2 günlük sorgunun ardından gece tutuklandı. Arıkan’ın kızı Sude Arıkan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

PARAYI BÖLÜŞÜRKEN KAVGA ETMİŞLER

Ramazan Arıkan’ın Dubai’de mülkleri bulunduğu ve kira geliri olduğu, ölümünden sonra ailesinin Dubai’ye gidip mülkleri paylaşmaya çalıştığı, ancak sert tartışmalar çıktığı da dosyaya yansıdı. Öldürülen Arıkan’ın eski eşinin sevgilisinin, Arıkan’ın kızı Sude Arıkan’a para vermek istemediği bu yüzden kavga çıktığı belirlendi. Sude Arıkan tüm olayı Mustafa Ünal’ın planladığını söyledi.