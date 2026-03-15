  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem

Anne ile sevgilisi zehir hazırladı, oğlu ile annenin sevgili yedirdi, kızı evi düzenledi: 500 milyonluk miras için aile boyu kumpas!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Anne ile sevgilisi zehir hazırladı, oğlu ile annenin sevgili yedirdi, kızı evi düzenledi: 500 milyonluk miras için aile boyu kumpas!

Ankara’da yaşayan ve 500 milyonluk malvarlığı bulunan talihsiz işadamının, servetini paylaşmak isteyen oğlu, kızı, ayrıldığı eşi ve sevgilisi tarafından kurulan kumpas sonucu zehirli içli köfte ile öldürüldüğü ortaya çıktı. İddiaya göre ayrıldığı eşin zehirli içli köfte hazırladı, oğlu pikniğe götürüp yedirdi, eski eşinin sevgilisi ile oğlu, talihsiz işadamını yarı baygın eve bırakıp ölmesini bekledi, kızı ile annesi ise evi hazırlayarak her şeyin normal görünmesini sağladı.

Duyanları şoke eden olaylar zinciri, 500 milyon liralık serveti bulunan işadamı Ramazan Arıkan’ın Ankara’daki evinde ölü bulunmasıyla başladı. Arıkan’ın kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı. Arıkan’ın kardeşi, aile üyelerinin çelişkili söz ve davranışları üzerine şüphelenmeye başladı.

Ölen Arıkan’ın eski eşi ve oğlu ile kızının mülkleri apar topar satmaya çalışması iyice dikkatleri çekti. Apartmanın güvenlik görüntülerini incelemek isteyen kardeş Arıkan, kameraların bozuk olduğunu öğrendi. Yan apartmandan kaydedilen görüntüleri incelediğinde her şeyin seyri değişti.

Ramazan Arıkan’ın yarı baygın halde oğlu ve eski eşinin sevgilisi tarafından eve bırakıldığı görülüyordu. Ramazan Arıkan ile oğlu Batuhan o gün pikniğe gitmişti. Eski eş Sultan Seki’nin sevgilisi Mustafa Ünal’ın telefonunun da piknik yerinden sinyal verdiği belirlendi. Üstelik eski eşi Sultan Seki ve kızı Sude Arıkan da ölüm günü eve girip çıkmıştı.

ANNE ZEHİR HAZIRLADI

Otopside talihsiz adamın kanında, kalp durmasına yol açan at sakinleştirici ilaç ile zehir tespit edildi. İlaç ve zehrin, piknikte oğlunun getirdiği içli köfteye karıştırıldığı düşünülüyor. Bunun üzerine gözaltına alınan oğlu Batuhan Arıkan ve eski eşin sevgilisi Mustafa Ünal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arıkan’ın ayrıldığı eşi Sultan Seki de 2 günlük sorgunun ardından gece tutuklandı. Arıkan’ın kızı Sude Arıkan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

PARAYI BÖLÜŞÜRKEN KAVGA ETMİŞLER

Ramazan Arıkan’ın Dubai’de mülkleri bulunduğu ve kira geliri olduğu, ölümünden sonra ailesinin Dubai’ye gidip mülkleri paylaşmaya çalıştığı, ancak sert tartışmalar çıktığı da dosyaya yansıdı. Öldürülen Arıkan’ın eski eşinin sevgilisinin, Arıkan’ın kızı Sude Arıkan’a para vermek istemediği bu yüzden kavga çıktığı belirlendi. Sude Arıkan tüm olayı Mustafa Ünal’ın planladığını söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

İşte İDAMLIK ceza.İDAM,gelecek İDAM.ADAM değil.ADAM zaten gelmez.Zehirlendi.Bari kendisine yapılanın karşılığı ile karşılaştırılsın.Vay AVRUPA NORMLARI İMİŞ.Demeyeyim avrupa normlarına.Kendi NORMLARIMIZ BİZE YETER.Zengin adamı zehirleyip,parasını malını,mülkünü gasbediyorlar.Bundan daha büyük kötülüğün cezası tabii ki en azından İDAM OLMALI.AMA,NERDE...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23