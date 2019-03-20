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Anne babalara bebekler için düz tabanlık uyarısı

İzmir’de, ortopedist İsmail Oytun, pek çok ebeveynin çocuklarının yürürken içe basma şikayeti, “düz taban olacakları” korkusuyla hekime başvurduğuna dikkat çekti.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:35
Anne babalara bebekler için düz tabanlık uyarısı

İzmir’de, ortopedist İsmail Oytun, pek çok ebeveynin çocuklarının yürürken içe basma şikayeti, “düz taban olacakları” korkusuyla hekime başvurduğuna dikkat çekti. Doğuşta bütün bebeklerde bir miktar düz tabanlık olduğunu belirten Opr. Dr. Oytun, “Ayak iç kavsi 3 yaşına kadar oluşmayabilir, hatta iç kavis oluşumu 10 yaşına kadar da sürebilir. ‘Esnek düz tabanlık’ dediğimiz bu durum olağandır, paniğe gerek yok" dedi.


Ortopedist İsmail Oytun, Pes planus ya da halk arasında yaygın olarak bilinen diğer adıyla düz tabanlığın, ayak iç kavsinin kaybı olarak tanımlanan klinik bir durum olduğunu söyledi. Bu kavsin oluşumunda çeşitli bağların ve tibialis posterior kasının büyük önemi olduğunu kaydeden Opr. Dr. Oytun, anne babaların kaygı duyduğu çocukluk dönemi düz tabanlığı konusunda bilgi verdi. Doğuşta bütün bebeklerde bir miktar düz tabanlık olduğunu vurgulayan ortopedist Oytun şöyle konuştu:


"Ayak iç kavisi 3 yaşına kadar oluşmayabilir. Büyümeyle beraber, kemik ve eklemlerin gelişimine bağların sağlamlaşması da eklenerek iç kavis oluşur. Bu süreç 10 yaşına kadar sürebilir. Çocukluk döneminde düz tabanlık sebepleri arasında bağ gevşekliği, ayağın gelişim süreci ve cilt altı yağ dokusunun fazlalığı rol oynar; ancak bebeklikte görülen vertikal talus veya erken adolesan dönemde kendini gösteren tarsal koalisyon gibi hastalıklar selim sebepli düz tabanlıklar arasında sayılamaz. Pes planuslu çocuklar genellikle aileleri tarafından ortopedi polikliniğine getirilirler. Aile çocuğunun yürürken, ayağının içe bastığını belirtirler. Ama normal duruşta ayak kavsinde bozukluk yoktur ya da baş parmağı yukarı doğru kaldırdığımızda bu kavsin hemen oluştuğu görülür. Bu tip düz tabanlık durumlarına esnek düz tabanlık diyoruz. Anne-babaya bu durumun olağan olduğu anlatılarak endişelerinin giderilmesine çalışılmalıdır. Çocukluk döneminde genellikle ortopedik tabanlık gereksinimi olmadan, doğru ayakkabı kullanımı ile ağrısız, düzgün basan bir ayak elde etmek mümkündür. Cerrahi tedavi bu çocuklarda son derece ender gerekir."

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:35
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