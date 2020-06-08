Anna Lukanova’ya özel uçuş izni

Sürat Pateni Milli Takımı Başantrenörü Anna Lukanova’nın ülkesi Polonya’dan Türkiye’ye gelmesi için girişimlerde bulunuldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Başantrenör Anna Lukanova’nın, Olimpik Milli Takımı oyuncularının başında antrenmana çıkması için gereken çalışmaya koyulduklarını söyledi.

Uçuş kısıtlaması sebebiyle Anna’nın bir süredir ülkesinde olduğunu söyleyen Gökhan Özdemir, Türkiye’ye gelmesi için hem Spor Bakanlığı ve hem de Ulaştırma Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Uçuş izni için girişimlerinin kısa sürede sonuçlanacağına inandığını dile getiren Özdemir, "Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Artık dikkatli de hareket etmek suretiyle normalleşme sürecine giriyoruz. Sürat Pateni Milli Takımımız bir haftadır Erzurum’da ki 2 binlik salonda çalışıyor. Ama başantrenörümüz yok, çünkü gelemiyor. Video konferans aracılığıyla antrenmanlarda katkı yapan Anna hocanın gelmesi ile daha verimli bir antrenman programına geçeceğiz" dedi.

Anna Lukanova olmadığı için Olimpik Milli Takımı’nın Erzurum’daki antrenmanlarına yardımcı antrenörler Duygu Kan Belir ile Betül Yerdelen nezaret ediyor.