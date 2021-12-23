Anlık kur korumalı TL mevduat hesabı dolar, euro fiyatı! Kur korumalı TL mevduat 23 Aralık Perşembe alış satış fiyatı

Merkez Bankası, olacak kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, Dolar kurunun seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olduğu açıklandı. Merkez Bankası kur korumalı TL mevduat hesabı dolar ve euro kuru fiyatlarını her gün saat 11:00'da açıklamakta.

TCMB'nin yeni sistem için her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru açıklayacağı duyurulmuştu. Dün açıklanan ilk gün rakamında dolar alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak; Euro ise EUR 13,9125 lira olarak açıklanmıştı.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nedir?

Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminden kimler yararlanabilecek?

Yurt içine yerleşik gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 aylık vadelerde olabilecek.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı vadeden önce hesaptan para çekilebilir mi, çekilirse nema alınabilir mi?

Vadeden önce hesaptan para çekilebilir ancak destekten fayda sağlanamaz. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap, vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı mevduattan herhangi bir kesinti olacak mı?

Mevduattan herhangi bir kesinti yapılmayacak, bu ürüne stopaj uygulanmayacak.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı sistemine birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?

Sisteme giriş-çıkış için herhangi bir kısıt yok.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününe geçiş için her bankaya başvurulabilecek mi?

Sisteme dahil olan tüm bankalara başvuru yapılabilecek.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabın açılış tarihi dikkate alınacak mı?

Mevcut TL mevduat hesapları da bu sisteme dahil olabilecek.

Halihazırda Türk lirası mevduatların sisteme dahil olması için gerçek kişilerin başvuruda mı bulunması gerekecek, yoksa otomatik olarak geçiş yapılacak mı?

Bireysel bankacılık işlemi olduğu için tasarruf sahibinin bankaya başvuru yapması gerekecek.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı katılım bankaları da bu sisteme dahil olacak mı?

Katılım bankaları da sisteme dahil olacak, şu anda teknik altyapı için çalışmalar sürüyor.