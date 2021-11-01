Anlık görüntülerle kirli manipülasyon

Son olarak G-20 zirvesine katılmak için İtalya’da olan Erdoğan’ın, yoğun diplomasi trafiğine rağmen, anlık çekilmiş insani görüntüleri; AFP, AP, Reuters gibi ajanslar tarafından servis edilerek, ‘Erdoğan yalnız kaldı’ imajı oluşturulmaya çalışılıyor. Daha önce de Erdoğan’ın, NATO zirvesi, Rusya ziyareti ve Katar ziyaretlerindeki görüntüler üzerinden benzer bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmıştı. Batı tarafından beslenen fondaş medya ise kirli manipülasyonun yerli bayraktarlığını yapmıştı.

Diplomatik başarılar gölgeleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası arenadaki popülerliğini ve diplomatik görüşmelerden zaferler ayrılmasını hazmedemeyen medya organları, çareyi anlık görüntülerle algı operasyonu yürütmekte arıyor. Erdoğan’ın her uluslararası görüşmesini hiçbir saniye kaçırmadan takip eden AFP, AP ve Reuters gibi ajanslar ve yerli işbirlikçileri manipülatif görüntüler üzerinden Türkiye’nin kazanımlarını etkisizleştiriyor. İtalya’da devam etmekte olan G-20 zirvesinde de ajansların takibindeki yegane isim Erdoğan’dı. Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiğini bağlamından koparmak isteyen ajanslar, saniyelik çekilen insani görüntüleri haber merkezlerine geçerek, ‘yalnızlık’ ve ‘çaresizlik’ algısı oluşturmak istedi. Oysa aynı saatler içerisinde Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve daha birçok siyasetçiyle önemli görüşmeler gerçekleştirmişti.

Amaçları itibarsızlaştırmak

Benzer manipülatif girişimler de daha önce birçok kez denendi. 9 Ağustos 2016’da Erdoğan’ın Rusya ziyareti esnasında, Putin önünde eğildiği iddia edilen bir görüntü kasıtlı olarak dolaşıma sokuldu. Görüntü montaj olmasına rağmen özellikle ülkemizdeki muhalif medya tarafından da bilinçli olarak kullanıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle, Erdoğan’ın el sıkışmak yerine elini göğsünün üzerine koyarak verdiği selam da ısrarla çarpıtıldı. Erdoğan’ın 7 Ekim 2020 tarihinde Katar’a yaptığı ziyarette benzer bir manipülasyona uğradı. Erdoğan’ın koronavirüs önlemleri kapsamında verdiği selam, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin önünde eğildiği algısı oluşturacak şekilde servis edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve fonlu medya söz konusu fotoğrafı yayınlayarak algıcıların ekmeğine yağ sürdü.

Yalan ve çarpıtma görüntüler

Erdoğan’ın Kuveyt ziyaretinde, karşılama heyetinden bir çocuğun elini sevecen bir şekilde öpmesi ise, haçlı medyası ve fonlu uzantıları tarafından, ‘Erdoğan Kuveyt Emiri’nin oğlunun elini öptü’ diye yansıtıldı. 7 Nisan 2021’de AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Erdoğan’ı ziyaretleri esnasında kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlığın faturası, manipülatif içerikli görüntülerle ‘Koltuk skandalı’ olarak haber merkezlerine geçildi. 14 Haziran 2021’de NATO Başkanları zirvesinde Biden’ın kendisine yaklaşması üzerine tokalaşmak için ayağa kalkan Erdoğan’ın anlık bir görüntüsü üzerinden, ‘Erdoğan, Biden’in elini öptü’ yaygarası kopartıldı.

Arabadan indikten hemen sonraki fotoğraf ile algı

Erdoğan’ın 7 Ekim 2020’de Katar’ı ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin önünde eğildiği algısını oluşturacak bir fotoğraf servis edildi. CHP ve fonlu medya fotoğrafı yayınlayarak algıcıların ekmeğine yağ sürdü.

Fotomontaj ile algı

9 Ağustos 2016’da Erdoğan’ın Rusya ziyareti esnasında, Putin önünde eğildiği iddia edilen bir görüntü servis edildi. Görüntü montaj olmasına rağmen özellikle ülkemizdeki muhalif medya tarafından bilinçli olarak kullanıldı.

Oturduğu yerden ilk kalkışındaki fotoğraf ile algı

14 Haziran 2021’de NATO Başkanları zirvesinde Biden’in kendisine yaklaşması üzerine tokalaşmak için ayağa kalkan Erdoğan’ın anlık bir görüntüsü üzerinden, ‘Erdoğan, Biden’in elini öptü’ yaygarası kopartıldı.