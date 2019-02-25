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"Anlaşmasız Brexit en riskli senaryo"

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney:- "Finansal istikrar, piyasa bütünlüğü ve devamlılık perspektifi açısından mart ayının sonunda geçiş anlaşması olmaksızın (AB'den) çıkış yapılması, finansal hizmetler endüstrisi için en riskli senaryo"

25 Şubat 2019 Pazartesi 21:45
"Anlaşmasız Brexit en riskli senaryo"

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmaksızın ayrılmasının finansal istikrar açısından en riskli senaryo olduğunu söyledi.

Carney, Londra'da düzenlenen basın toplantısında, "Finansal istikrar, piyasa bütünlüğü ve devamlılık perspektifi açısından mart ayının sonunda geçiş anlaşması olmaksızın (AB'den) çıkış yapılması, finansal hizmetler endüstrisi için en riskli senaryo." ifadesini kullandı.

Carney, İngiltere'nin AB'den çıkışının ardından türev piyasalarında işlemlerin devamı konusunda gerekli önlemlerin alınmasına devam edileceğini vurguladı.

Carney, 12 Şubat'ta ise "Brexit'e ilişkin bir çözümün bulunması herkesin çıkarına. Anlaşmasız ayrılık bu ülke için ekonomik şok oluşturur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiliz ekonomisi, geçen yıl itibarıyla son altı yılın en düşük performansını göstererek, yüzde 1,4 seviyesinde büyüme kaydetmişti.

İngiltere Merkez Bankası, bu ay başında 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2020 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e indirdiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 21:45
  1. BoE
  2. Brexit
  3. İngiltere Merkez Bankası
  4. Mark Carney

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