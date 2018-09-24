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Anlaşma tamam! Bilic'in yeni adresi

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad kulübü ile anlaşmaya vardı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:14
Anlaşma tamam! Bilic'in yeni adresi


Geçen sezon West Ham United ile yollarını ayıran ve bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad'ın başına geçiyor.
 
Arap basınında yer alan haberlere göre Suudi Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve 3 haftadır mağlup olan Al Ittihad Hırvat hoca ile her konuda anlaştı. Bilic'in kısa süre içinde ülkeye gelerek hafta sonu oynanacak Al Wahda karşılaşmasında takımın başında olması bekleniyor.
 
Futbolculuk kariyeri boyunca bir çok kulüpte forma giyen Slaven Bilic teknik direktörlük kariyerine Hırvatistan Milli Takımı ile başlamıştı. Bilic daha sonra sırasıyla Lokomotiv Moskova, Beşiktaş ve West Ham United'ı çalıştırmıştı.
 
Geçtiğimiz günlerde beşinci kez baba olan Slaven Bilic'in ismi West Ham ile yollarını ayırmasının ardından bazı Türk kulüpleriyle de anılmıştı. Al Ittihad kulübü Bilic dışında Ranieri ve Arjantinli Matias Almeyda ile görüşmeler yapmış ancak anlaşmaya varamamıştı. 
 
(Fanatik)

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:14
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