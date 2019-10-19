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Anlaşma sonrası Putin cephesinden açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye ile ABD arasında varılan Suriye mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:38
Anlaşma sonrası Putin cephesinden açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkan Yardımcısı Pence’in Ankara ziyareti esnasında Suriye’nin kuzeyine dair Türkiye ile varılan anlaşma hususunda önceden bilgilendirip bilgilendirilmedikleri sorusu karşısında yorum yapmak istemedi.

YPG’nin Türkiye sınırından çekilmesini, bu süre boyunca da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı’na ara vermesini içeren Türkiye-ABD anlaşması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov’a soruldu.

Uşakov anlaşmanın içeriği konusunda önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediklerine dair bir yorum yapmadı. Ancak “(ABD) Başkan Yardımcısı’nın (Mike Pence) ziyareti konusunda bilgimiz vardı. Pence’in Ankara’ya gideceğini biliyorduk” dedi.

Bunun yanında Uşakov, Kremlin’in söz konusu anlaşmayı nasıl değerlendirdiğine ilişkin de bir yorum yapmak istemedi.

Suriye’nin kuzeyine dair son günlerde yaşanmış olan gelişmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim’de Soçi’ye giderek Rusya lider Putin’le yapacağı görüşmede değerlendirilecek.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 17:38
  1. Ankara
  2. Yuriy Uşakov
  3. Vladimir Putin
  4. Uşakov
  5. Kremlin

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