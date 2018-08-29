THY - İstanbul
0553 313 94 23

Anlaşma sağlandı, milli kaleci Fenerbahçe'de

Süper Lig'de uzun zamandır kaleci arayışı içinde olan Fenerbahçe'nin, Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'in transferini bitirmeye çok yaklaştığı ortaya çıktı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:59
Anlaşma sağlandı, milli kaleci Fenerbahçe'de

Uzun zamandır kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi Spor Toto Süper Lig'de buldu. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde olan Bursaspor forması giyen kaleci Harun Tekin Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe Yönetimi, geçtiğimiz gün Bursaspor'la Harun Tekin ve Aziz Behich'in transferleri için bir görüşme gerçekleştirdi. Aziz Behich, sarı-lacivertli ekibin teklifine sıcak bakmayınca, Fenerbahçe Harun'un transferi için Bursaspor ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin Harun Tekin için 2 milyon euroluk teklif yaptığı, yeşil-beyazlı ekibin ise 2,4 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Aradaki küçük miktarın ve detayların kısa süre içerisinde bitmesi ve transferin resmen açıklanması bekleniyor. Bursaspor, Beşiktaş'tan bir dönem Harun için 3 milyon euro istemiş, daha sonra pazarlıklarla bu rakam 2,8 milyon euroya kadar düşmüştü.

Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Harun Tekin de Bursaspor'un yaptığı son antrenmanı sadece düz koşu yaparak tamamladı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:59
  1. Fenerbahçe
  2. Bursaspor
  3. Harun Tekin
  4. Kaleci transferi
  5. yeni transfer
  6. milli kaleci
  7. anlaşma sağlandı
  8. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her seçimi kaybeden CHP'den yeni hamle!
    1. Her seçimi kaybeden CHP'den yeni hamle!
    2. Korku filmi Siccin travma nedeni
    3. Trump'a ait şok ses kaydı yayınlandı!..
    4. Türk askeri terörü bitirdi, halay..
    5. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    6. Erdoğan: Mazlumlar için mücadele..
    7. Söyledikleri ile büyüklerine ders verdi!
    8. Korkunç gerçek otopside anlaşıldı!..
    9. AK Parti Bahçeli'nin af önerisini..
    10. Anadolu Vakfı bursuna başvurular..
    11. Vakıf Katılım konut kredi oranları
    12. Trabzonspor yeni transferini resmen..
    13. KARADENİZBİRLİK ayçiçeği alım fiyatını..
    14. Albaraka Türk konut kredisi..
    15. İstanbul'da bir rezidanstan 250 kilo..
    16. Otellerde bayramda 500 bin kişi..
    17. İnşaatta maliyetler artıyor
    18. Ziraat Katılım konut kredi oranları ne?
    19. Türk Türkiye Finans konut kredi..
    20. Bakanlık müfettiş görevlendirdi
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
    Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...