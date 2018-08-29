Anlaşma sağlandı, milli kaleci Fenerbahçe'de

Uzun zamandır kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi Spor Toto Süper Lig'de buldu. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde olan Bursaspor forması giyen kaleci Harun Tekin Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe Yönetimi, geçtiğimiz gün Bursaspor'la Harun Tekin ve Aziz Behich'in transferleri için bir görüşme gerçekleştirdi. Aziz Behich, sarı-lacivertli ekibin teklifine sıcak bakmayınca, Fenerbahçe Harun'un transferi için Bursaspor ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin Harun Tekin için 2 milyon euroluk teklif yaptığı, yeşil-beyazlı ekibin ise 2,4 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Aradaki küçük miktarın ve detayların kısa süre içerisinde bitmesi ve transferin resmen açıklanması bekleniyor. Bursaspor, Beşiktaş'tan bir dönem Harun için 3 milyon euro istemiş, daha sonra pazarlıklarla bu rakam 2,8 milyon euroya kadar düşmüştü.

Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Harun Tekin de Bursaspor'un yaptığı son antrenmanı sadece düz koşu yaparak tamamladı.