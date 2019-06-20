Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Belçika ekiplerinden Antwerp'de top koşturan Dino Arslanagic ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi... Sarı-Lacivertliler'in Belçika Ligi'nde Antwerp formasını giyen Dino Arslanagic ile anlaşma sağladığı öne sürülüyor. Boşnak asıllı Belçikalı futbolcu geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2020 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Dino Arslanagic 1.91 boyunda. Futbolcunun piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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