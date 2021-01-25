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Dünya Anlaşma imzalandı! Yunanistan, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı satın aldı
Dünya

Anlaşma imzalandı! Yunanistan, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı satın aldı

Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyonlarda bulunarak gerilimi tırmandıran Yunanistan, 18 Rafale savaş uçağı satın almak için Fransa ile anlaşma imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:36:00 - 2021-01-25 19:42:43
Anlaşma imzalandı! Yunanistan, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı satın aldı

Yunanistan, Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alacağı 18 Rafale savaş uçağı için bu ülkeyle anlaşma imzaladı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, temaslarda bulunmak üzere geldiği Atina'da, Yunan mevkidaşı Nikos Panayiotopulos ile Yunanistan Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Yunanistan'ın Fransa'dan almaya karar verdiği 18 Rafale savaş uçağı için resmi anlaşmaya imza atan ikili, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Panayiotopulos, Rafale savaş uçaklarının alımıyla Yunan hava kuvvetlerinin önemli ölçüde güçleneceğini savunarak, bu anlaşmanın iki ülkenin savunma iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Anlaşmanın, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını savunmakla görevli Yunan hava kuvvetleri ve silahlı kuvvetlerinin kapasitesini ve caydırıcı gücünü artırmasına katkı sağlayacağını savunan Panayiotopulos, "karmaşık ve büyük bir silahlanma programıyla ilgili müzakerelerin ilk kez bu kadar hızlı ve düzenli şekilde geliştiğini" kaydetti.

Yunanistan, "Rafale alan Avrupa'daki ilk ülke" oldu

Parly ise Yunanistan'ın Avrupa'da bu uçakları satın alan ilk ülke olduğunu, Atina ve Paris'in birçok konuda ortak noktaları paylaştığını belirtti.

Yunan deniz kuvvetlerinin yenilenmesinde Fransız savaş gemilerinin de yer alması ümidini dile getiren Parly, çok yakında bu konuyla ilgili teklifin de Atina'ya sunulacağını aktardı.

Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle", Doğu Akdeniz'e gelecek

Parly, Fransa'nın nisanda Yunanistan ile düzenleyeceği iki ortak tatbikata 8 Rafale uçağıyla katılacağını belirterek, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'un şubat sonunda bir Yunan fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'e geleceğini de ifade etti.

Fransız bakan, Panayiotopulos ile görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından Maksimu Sarayı'nda kabul edildi.

İlgili kanun tasarısı Yunanistan Parlamentosu'ndan geçmişti

Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını 14 Ocak 2021'de onaylamıştı.

Atina hükümeti, 6'sı yeni, 12'si ikinci el Rafale savaş uçağının Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alınacağını duyurmuştu.

Fransa'dan ilk teslimatın temmuzda alınacağı, 18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını bulacağı belirtilmişti.

Silahlanmaya ayrılan pay 5 kat artmıştı

Türkiye'ye Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın, askeri harcama planı "son 11 yılın en yüksek düzeyine" ulaşmıştı.

Ülkenin bütçe projeksiyonuna göre, 2020'de Yunanistan ekonomisinin yüzde 10,5 daraldığı tahmin ediliyor.

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