Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, emekli müftü Mustafa Çağrıcı'nın Karar'daki yazısı ile ateist Özdemir İnce'nin Cumhuriyet'teki yazılarına değindi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Geçtiğimiz hafta Karar gazetesinde, İstanbul eski müftüsü Mustafa
Çağrıcı’nın bir yazısı vardı..
Başlığı, “Batı düşüncesinde adalet” şeklinde idi..
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Sanıyorsunuz ki, uzun yıllar İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan, sonrasında AK Parti sayesinde İstanbul Müftülüğü makamına getirilen bu beyefendiden, Batı’daki adalet anlayışındaki
ilkesizlikten size örnekler sunulsun..
Batı’ya küçücük bir eleştiri getirilsin..
Müslümanlara, bir özgüven aşılayacak ifadeler kullansın..
Nerde?..
Eziklik içinde yazılmış bir makale.. Kompleksli bir yazı..
“Bizden adam olmaz.. Müslümandan hayır gelmez” modunda bir anlatım.
Şöyle başlıyordu: “Adalet kavramı Platon’dan günümüze kadar Batı
ahlak, hukuk ve siyaset felsefesinde bitmeyen bir ilgi görmüştür.
Platon’un en önemli eseri sayılan Republic’in ana konusu adalettir.”
Yazının girişinde, iki defa Platon, sonrasında bir eserinin orjinal
yabancı isminin yazılması ile anlıyorsunuz ki, bu anlatım içinde,
yerli bir şey bulamazsınız, İslami bir anlatım göremezsiniz..
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