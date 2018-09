Anksiyete bozukluğu nedir? neden olur?

Kaygılanmak Normal midir?

Herkes günlük hayatta farklı konular hakkında endişe duyabilir. Bir iş, muayene, sağlık, para, çocuk ve aile meseleleri yetiştirilmesi gereken çok fazla insanı endişelendirebilir. Aslında, kaygı, bir dereceye kadar, günlük sorunlarımızla başa çıkmaya hazır olmamızı sağlar ve bir tehlike durumunda, hızlı kararlar verebiliriz. Normal olarak, bu tür bir kaygı hafif ve yönetilebilir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (GAD) olan kişilerin “sürekli, aşırı ve uygun olmayan bir endişe durumu vardır. Aşırı anksiyete, kişinin günlük hayatını olumsuz etkiler ve hatta normal yaşam aktivitelerini önler. Her durumda, bu insanlar mümkün olan en kötü sonucu düşünür, her şey onların kontrolünün dışındadır, iyi bir olasılık veya geri dönüş mümkün değildir.YAB'da aşırı kaygı ve endişe genellikle sağlık, aile, para veya iş ile ilgilidir. Kontrol edilemeyen bir durum, neredeyse her gün en az altı aydır ve gün boyu sürmektedir.





Yaşam boyu GAD prevalansı% 5-6'dır. Başka bir deyişle, her 100 kişiden 5-6'sı yaşamlarının bu durumunu her an yaşayabilir. Hassasiyet yaşla birlikte artar. GAD yaşlılarda en sık görülen anksiyete bozukluğudur.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Gerçek bir sebep ya da sebep olmasa bile, durumla uygunsuz olan kontrol edilemeyen kaygı, hastalığın ana belirtisidir.Çoğu zaman, bir kişi endişelerinin aşırı olduğunu biliyor, ancak endişelerini kontrol edemiyor ve sakinleşemiyorlar. Çevrelerinde aşırı derecede zararsız Çevik olarak bilinirler. Yorgunluk, dikkat eksikliği ve konsantrasyonda zorluk, kolay açlık, uykusuzluk ve geceleri uyanma diğer önemli belirtilerdir.





YAB’a sıklıkla sanki fiziksel bir hastalık varmışçasına kendini gösteren bazı bedensel belirtiler eşlik eder. Bu belirtiler: nedensiz yorgunluk, başağrısı ve kas ağrıları, yutma güçlüğü, titreme ve seyirmeler, terleme, tahammülsüzlük, bulantı, sersemlik hissi, sıcak basması gibi fiziksel yakınmalardır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nasıl Oluşur?

Stresler YAB’ın gelişiminde önemli rol oynar. Çocukluk dönemi ve genç erişkinlik çağları arasında başlayan YAB, yavaş ve sinsi bir gelişim gösterir. Hastalığın belirtileri periyodik gelişmeler ve alevlenmeler gösterir. Stresli yaşam olayları meydana geldiğinde, belirtiler genellikle kötüleşir. Yaşamda kalıtsal faktörler, beyin nörokimyasındaki değişiklikler, kişilik özellikleri ve stresli yaşam olayları, hastalığın gelişiminde etkilidir. Hastalar genellikle yorgunluk, gerginlik, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi fiziksel semptomlar nedeniyle psikiyatri dışı hekimlere başvururlar ve doğru tanı ve uygun tedavi gecikebilir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tedavi Edilebilir mi?

YAB tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Yapılacak ilk şey bir psikiyatreye danışmaktır. İlk sunumda kapsamlı bir psikiyatrik değerlendirmeye ek olarak, bu semptomların herhangi bir fiziksel hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bazı araştırmalar yapılacaktır.

Tedavi alan hastaların çoğunluğu tedaviden yararlanmaktadır. Psikoterapi veya ilaç uygulanabilir. Bu yöntemlerden birinin veya her ikisinin de etkili olduğu gösterilmiştir. Doktorunuzla sizin için ne tür bir tedavi olabileceğine karar vermek uygun olacaktır. Bir kişi için uygun bir tedavi diğeri için uygun olmayabilir.

Antidepresan ve anksiyolitik ilaçlar YAB tedavisinde kullanılır. Bu ilaçlar ayrıca depresyon ve diğer anksiyete bozukluklarının tedavisinde de kullanılmaktadır.

YAB'de etkili oldukları iyi bilinir. Tedavinin amacı, anksiyeteyi ve gerginliği hızlı bir şekilde tedavi etmektir. Tedavide kullanılan ilaçların ciddi yan etkileri ve bağımlılığı riski yoktur. YAB'de anksiyeteyi gidermek için kullanılan benzodiazepin grubu ilaçlar yeşil reçete ile verilmektedir. Bu ilaç grubu, sadece doktorunuzun önerdiği dozlarda ve tam zamanında kullanıldığında etkili ve güvenli bir şekilde kullanılabilir.

İlaç tedavisinin etkisi birkaç haftadan önce başlamaz. İlaç tedavisi semptomlar tamamen çözülene kadar devam etmelidir. İyileşmenin tamamlanmasından sonra, tedavi en az bir yıl daha devam etmelidir.