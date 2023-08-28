Anketlerin gazıyla cumhurbaşkanlığını ilan eden Kılıçdaroğlu yine aynı tufaya geldi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere partisinin tek başına gireceğini açıklarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise anketlerin yerel seçimlere aynı adaylarla girerlerse kazanacaklarını gösterdiğini belirtti.

CHP yerel seçimlere aynı adaylarla girecek

"2024 seçimlerine de aynı yaklaşımla gireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bakın, 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirden belde belediyesine kadar kazanan neredeyse tüm adaylarımız desteklerini artırmış görünüyor. Yapılan araştırmalar, 2024 seçimlerinde aday olmaları halinde 2019’da aldıkları oydan daha fazla oy alacaklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

CHP liderinin anket çalışmalarına dayandırarak aldığı kararı, 28 Mayıs seçiminin ardından söylediklerini akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yarışı 13. kez kaybeden Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce kendisini cumhurbaşkanı ilan etmiş hatta birçok etkinlikte kendisine 'sayın cumhurbaşkanım' hitabında bulunulmuştu.

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"Anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu"

Seçimlerin hemen ardından ise CHP lideri, katıldığı Sözcü TV'de, "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk." demişti.

Kılıçdaroğlu yine aynı tufaya geldi

Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın açık ara farkla kazandığını öne süren muhalafete yakın anket şirketlerine bir kez daha güvenerek yerel seçimlerde kazanacaklarına inanması 'yine aynı tufaya gelmesi' şeklinde yorumlandı.