Anketçilerden ‘İP’ oyunu! Birkaç tane daha küfredin oyunuz daha da artsın

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında anket şirketlerinin İP oyunu gözler önüne serildi.

CHP ve diğer muhalefet partilerinden aldığı destekle çalışmalar yürüten ORC Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Pösteki, 17-23 Kasım tarihleri arasında yaptırdığı ‘sözde’ anket sonuçlarını dün açıkladı. Son seçimde yüzde 2 oy alan BBP'nin unutulduğu ankette İP detayı dikkat çekti. Pösteki'nin açıkladığı ankette, geçtiğimiz günlerde Bingöl'de şehit yakınına sinkaflı küfreden ve tüm Türkiye'den büyük tepki alan İYİ Parti'nin oy oranının arttığı iddia edildi. Anket sonuçlarında İP'in oy oranı yüzde 15,5 olarak açıklandı.

Karahasanoğlu'ndan ankete tepki

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ORC'nin anketine tepki gösterdi. Karahasanoğlu, "Lütfü Türkkan şehit bacısına küfretti, oylar artıyorsa buyrun birkaç tane daha küfredin o zaman da biraz daha artsın. Madem öyle şehit bacısına küfredilip bir de oyunuz artıyorsa, bunu da ciddi ciddi anket şirketleri söyleyebiliyorlarsa, utanmıyorlarsa, sıkılmıyorlarsa, Müsavat Dervişoğlu gidip Akşener'in elini öpeceğine, ay öğretmenim vs. gibi şaklabanlık yapacağına, yaşın kaç başın kaç be adam ya. Kalkıyorsun öğretmenmiş. Tamam eyvallah öperiz ama genel başkanın senin o ya. Yani ona yağcılık yapmak için bir dahaki seçimde beni milletvekili adayı göster. Aydınlık gazetesi çok üzerime geldi. 1980 öncesindeki vukuatlarımın bir kısmını ortaya çıkardı. Sokaklarda neler yaptığımızı ifşa ettiler. Sonraki seçimde belki milletvekili adayı göstermezsin deyip elini öpüyorsa bu iş bitmiştir." dedi.