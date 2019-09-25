Anketçi isimden yeni ittifak iddiası! 'Yanına alan kazanır'

Bir televizyon programına konuk olan anketçi Adil Gür çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gür, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceği 2023 seçimi ile ilgili olarak "Türkiye’de yarın üçüncü bir ittifak çıkabilir. Üçüncü ittifakı yanına alan kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Gür’ün o açıklaması;

"Üçüncü ittifak ortaya çıkacak"

“Yeni bir perspektif açmak istiyorum. Biz hep şunu konuşuyoruz. Davutoğlu, Babacan parti kuracak, Millet İttifakı içerisinde yer alacak. Bu benim şahsi görüşüm. Bence Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Üçüncü bir ittifak.

"Üçüncü ittifakı yanına alan kazanır"

Saadet Partisi, Davutoğlu, Babacan ve İYİ Parti. Neden? Şayet CHP ve HDP zorlanırsa, CHP ve HDP’nin daha fazla yakınlaşması konuşulursa, böyle bir huzursuzluk olursa diyorum. Bu bir varsayım. Çok yazılıp çiziliyor. İYİ Parti AK Parti’ye doğru kayıyor. Efendim İYİ Parti ve MHP yer değiştirecekmiş. Bir sürü seneryolar yazılıyor. Tek cümle diyorum ki Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Ama üçüncü ittifakı yanına alan kazanır. Öyle bir durum var işte”