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Siyaset Anketçi isim sonuçları açıkladı: Bu iki gruba ulaşan seçimi kazanır
Siyaset

Anketçi isim sonuçları açıkladı: Bu iki gruba ulaşan seçimi kazanır

MetroPoll Araştırma Şirketi, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. MetroPoll yöneticisi Özer Sencar, kararsız ve dar gelirli seçmenin kilit rolde olacağını belirterek " "Bu iki gruba sesini duyurabilen ve ulaşabilen partilerin kazanma şansı yüksek olacak." ifadesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:43:00 -
Anketçi isim sonuçları açıkladı: Bu iki gruba ulaşan seçimi kazanır

MetroPoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinin sonuçlarını açıkladı. MetroPoll yöneticisi Özer Sencar tarafından Twitter'da açıklanan anketin sonuçlarına göre, iktidarı oluşturan AK Parti-MHP bloğu yüzde 39 oy alırken, muhalefet partileri yüzde 40 civarında oy alıyor. Kararsız, protesto oyu ve cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 18 olarak ön plana çıkıyor.

"Kararsızların üçte biri AK Parti kökenli"

Kararsızlar içindeki 6 puanlık AK Parti kökenli seçmeninden 1.5 puanın Erdoğan'a sıkı bağlı olduğunu söyleyen Sencer, Twitter'da yaptığı paylaşımda "1.5 puanı ise gevşek bağlıdır. Dolayısıyla bunların tekrar AK Parti'ye dönme ihtimali söz konusudur, özellikle sıkı bağlıların. Kalan 3 puanlık AK Parti kökenliler, AK Parti'yi de Erdoğan'ı da terk etmiş." ifadelerine yer verdi.

 "Kararsız ve dar gelirli seçmene ulaşan kazanacak"

Özer Sencar, anket sonuçlarını değerlendirirken "Kararsızlar ve dar gelirli seçmene ulaşabilen partilerin kazanma şansının yüksek olacağını" belirterek "Kararsızları ne oransal ne de keyfi dağıtmakla uğraşmayın. Onları anlamaya, onlara ulaşmaya ve ikna etmeye yoğunlaşın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinden çıkan sonuçlara göre, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Kararsızlar dağıtılmadan önce anket sonuçları

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