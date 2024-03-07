Anket sonucunu sahada gördü! Özgür Özel'e seçim meydanında Erdoğan şoku
Bilecik'te seçmenlerle buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka hitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Oy var mı" şeklindeki sorusuna kalabalıktan 3 kez "var" yanıtı aldı.
Partisinin Bilecik'teki mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka hitabı sırasında miting alanındaki vatandaşlardan beklemediği bir karşılık aldı.
Tayyip Bey'e oy var mı" diyen seçmenden "Var" yanıtını aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini eleştiren Özgür Özel, kalabalığa dönerek "Tayyip Bey'e oy var mı" diye seslendi.
Vatandaşların 3 defa da "Var" diye karşılık vermesi sonrası bozuntuya vermeyen Özgür Özel, konuşmasına devam etti.
Son zamanlarda gaflarıyla öne çıkan Özgür Özel'in o anları izleyenleri gülümsetirken, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.
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