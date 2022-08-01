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Siyaset Anket sonucunu açıklayan Erbakan gündem oldu
Siyaset

Anket sonucunu açıklayan Erbakan gündem oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin yapılan anketlerdeki oy oranını açıkladı. Erbakan'ın açıklaması gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 07:48:00 -
Anket sonucunu açıklayan Erbakan gündem oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir televizyon programına katıldı.

Yeniden Refah Partisi'nin baraj problemi olmadığını vurgulayan Erbakan, “Bizim akademisyenler gözetiminde yaptırdığımız ankette yüzde 9,5 ve 10,5 arası sonuca ulaştık. Bizim baraj problemimiz yok. Seçime kadar da 500 bin üyeye hızla ulaşacağız ve bunu ispat etmiş olacağız. Mecliste yer alan ve anketlerde yüzde 20 gösterilen partiler kadar üye sayımız olmuş olacak ve dolayısıyla bizim de baraj problemimiz olmadığı görülecektir. Diğer anketler bizi yüzde üç gösteriyorlar en fazla çünkü anket için ararken seçeneklerde Yeniden Refah Partisi'ni saymıyorlar, Yeniden Refah Partisi diyeni kararsızlara ekliyorlar.” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Okur

He he he!

Ismail

Seçimde destekciniz olacağız 5 oyumuz sana başkan
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