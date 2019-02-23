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Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?

Tüm seçimlerden hezimetle ayrılan CHP, muhalefeti gazlayan anketleri görünce inanamadı. İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya gibi şehirlerde önde oldukları anketler hakkında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Son anket sonuçları geldi. Biz de inanamıyoruz. 'Acaba anketörlerde mi sorun var, acaba hatalı mı yapıldı' diye kaygıya kapılıyoruz" dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:09
Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçim ile ilgili yapılan son anketleri değerlendirdi.

Muhalefeti gazlayan sonuçlara inanamadı

Anketlerden gelen sonuçların birbirine yakın olduğunu söyleyen Torun, "Bursa'yı kazanacağımıza inanıyoruz. Samimi söylüyorum. Son anket sonuçları geldi. Biz de inanamıyoruz. 'Acaba anketörlerde mi sorun var, acaba hatalı mı yapıldı' diye kaygıya kapılıyoruz. Ama ölçtüğümüz bütün sonuçlar birbirine yakın." ifadelerini kullandı.

CHP'li Torun; Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Eskişehir, Hatay ve Mersin'de de durumun aynı olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 09:09
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Hatay
  4. Eskişehir
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Adana
  9. ankara
  10. istanbul
  11. antalya
  12. adana
  13. mersin
  14. hatay
  15. eskişehir
  16. chp
  17. seyit torun

YORUM YAZ

  • Paşa Paşa 25 dk önce
    BBP nin İttifaka sonradan dahil edilmesinin nedeni Cumhur ittifakının anketlerden istediği sonucu görememesi olabilirmi?

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