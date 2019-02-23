Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçim ile ilgili yapılan son anketleri değerlendirdi.

Muhalefeti gazlayan sonuçlara inanamadı

Anketlerden gelen sonuçların birbirine yakın olduğunu söyleyen Torun, "Bursa'yı kazanacağımıza inanıyoruz. Samimi söylüyorum. Son anket sonuçları geldi. Biz de inanamıyoruz. 'Acaba anketörlerde mi sorun var, acaba hatalı mı yapıldı' diye kaygıya kapılıyoruz. Ama ölçtüğümüz bütün sonuçlar birbirine yakın." ifadelerini kullandı.

CHP'li Torun; Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Eskişehir, Hatay ve Mersin'de de durumun aynı olduğunu sözlerine ekledi.