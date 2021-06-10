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Anket değil Ali Cengiz oyunu: Yok sayıldılar

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan algı dolu son anket CHP'nin kanalı Halk TV'de tartışıldı. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki farkın yüzde 1'den az olduğu iddia edilen ankette Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP ile perde önündeki ortağı Saadet Partisi ve Demokrat Parti yok sayıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 15:00:00 - 2021-06-10 15:07:33

"Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi" tarafından yapılan algı dolu son seçim anketi CHP yandaşı Halk TV'de kamuoyu ile paylaşıldı.

HDP, Saadet ve Demokrat Parti’ye yer verilmedi

"Bu pazar seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu algı dolu ankette HDP'lileri kızdıran bir gelişme yaşandı. CHP ve İYİ Parti ile seçimlerde kol kola girip gizli bir ittifak yapan HDP ankette resmen yok sayıldı.

Yapılan ısmarlama ankette Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında 1 puandan daha az bir fark olduğu iddia edildi.

Katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette Cumhur İttifakı'nın (AK Parti-MHP), oranı yüzde 38.1, Millet İttifakı'nın oranı ise yüzde 37.3 olarak gösterildi.

"İttifak dışındaki partiler" olarak tanımlanan bölümde ise Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP ile ittifakın perde önündeki ortakları Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin adı anılmadı.

Akşener "kendi adaylarını çıkarsınlar" demişti

Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ankette HDP'nin adının yer almaması akıllara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayı getirdi.

Halk TV'de yayınlanan bir televizyon programına katılan Akşener, "HDP seçimlerde kendi adayını çıkarsın" demişti. Akşener'in bu sözleri HDP ve İYİ Parti arasında kriz çıkarmış ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

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Yorumlar

Hikmet

(hdo/pkk)destegiyle iktidar hesabı yapan muhalefet
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HASBİ PINAR

..... oturmuş körler sağırlar birbirini ağırlar misali algı yapıyor ....lar...:))
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