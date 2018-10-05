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Ankastre mutfak kiracı iseniz başınıza dert olur

Ankastre mutfak ürünleri dediğimizde özel olarak tasarlanmış davlumbaz, ocak, fırın, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi, beyaz eşya diye bildiğimiz mutfak aletlerinden söz ediyoruz.

05 Ekim 2018 Cuma 17:22
Ankastre mutfak kiracı iseniz başınıza dert olur

Artık kahve makineleri bile ankastre, yani dolap içine gömülecek şekilde tasarlanabiliyor. Bu ankastre ürünler, her mutfağa koyamayacağınız, dolaba gömülecek, bir yuvaya oturtulacak şekilde tasarlanmış ürünlerdir. İlk önce ankastre ürünlerin yerleştirileceği mutfak dolaplarının ve tezgahın hazırlanmış olması gerekir. Fakaaat...

Ev sahibi olmayanlar için ankastre mutfak yaptırmak yanlış. Çünki taşınma gerektiğinde pişman olursunuz. Yeni yerine uymaz, çizilir, dökülür, ziyan olur, üzülürsünüz. Ayrıca ankastre mutfak ürünleri eğer dikkatli seçilmemişse kararma, çizilme ve parmak izi kalması gibi sorunlarla karşılaşırsınız. Bunlar için özel temizlik ürünleri kullanmak gerekiyor. Temizliğinin zorluğundan şikayet edenler oldukça fazla. Ankastre ürün almadan önce, temizlik işinin altından kalkıp kalkamayacağınızı iyi düşünmelisiniz.

Ankastre ürünler alırken mutfağınızda elektrik mi yoksa doğal gaz mı kullanacaksınız, kaç kişilik bir aileye hizmet verecek iyi tesbit etmelisiniz. Paslanmaz çelik ürünlere yönelmenizi tavsiye ederiz. Kablo, boru, kenarlar, gövde veya bir aletin dolaba girmesini engelleyecek diğer tüm öğeler hep özel olarak tasarlanacaktır. Yine de ankastre ürünler diğer solo mutfak aletlerine yakın fiyata satılırlar.

Ankastre ürünleri ve mutfak dolaplarını ayrı ayrı almak (veya yaptırmak) mümkün. Fakat ankastre mutfak aletleri ne yazık ki kurulu mutfaklarda kullanılamaz, mutfağın silbaştan tasarlanması gerekir

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:22
  1. ankastre mutfak
  2. kiracı olmak

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