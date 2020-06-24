Ankara’ya yürüyen Baro’nlara Akşener ve Mansur’dan destek!

Oğuzhan Gültekin Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün sabah saatlerinde hukuksuzca Ankara’ya yürüyen baro başkanlarını ziyaret etti. Akşener, taleplerini dinlediği baro başkanlarıyla görüşmesinde “Sabır, itidal ve sağduyu size düşüyor” ifadelerini kullandı. Vatandaşlık hakkını kullanmak ve simgesel bir yürüyüş yapmak istediklerini dile getiren baro başkanlarına Akşener, çözüm için bazı kişisel görüşmelerde bulunacağını belirtti.

“Yardımlarla şov yapıyor”

Yürüyen baroların PKK’ya, HDP’ye göz kırptığını, mezhepsel çatışmalara çanak tuttuğunu, Batı’nın etkisinde kalıp azınlıklara destek verdiğini söyleyen AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan Akit’e yaptığı açıklamada, “Bu ülkenin dirliği, birliği söz konusu olduğunda hiç birinden ses çıkmıyor. Elbette hepimiz daha fazla demokrasi istiyoruz, daha fazla hukuk istiyoruz, daha fazla özgürlük istiyoruz. Ancak, bu ülkeye ait olan, yerli ve milli olan ne varsa bu barolar ona karşı çıkıyor. Onlar bu ülkenin değerlerine, maneviyatına karşı savaş açmış durumdalar. Bu barolar LGBTİ’yi savunuyor. Mansur Yavaş, milliyetçi kökenden geldiğini savunan birisidir. Bu topraklara düşmanca tutum sergileyen bazı barolara destek veriyor. Milli bir gelenekten geldiğini söyleyeceksin, İzmir’de ayrı bayrak, ayrı para diyenlerle aynı yerde duracaksın. ‘Milliyetçiyim’ diyorsun, ‘mukaddesiyatçıyım’ diyorsun Ankaralıları öyle kandırıp oylarını alıyorsun, bu ülkenin birliği ve bütünlüğüne karşı Batılılarla, bir takım gruplarla iş birliği yapıyorsun. Yavaş, barolara yardım yaparak şov yapıyor. Kendini CHP’lilere şirin göstermeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

Yavaş, karar tanımıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal da, “Bir avukat olarak baroların böyle bir karar almadan önce yetkililerle görüşüp uzlaşmayı tercih etmelerini isterdim. Cübbelerle polise karşı gelinmesi mesleğimizin onuruna yakışmadı. Bu art niyetli bir çalışmadır. Ayrıca, barolara karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Emniyet ve Valilik ile birlikte ortak çalışmasını beklerdim. Ankara Valiliği ve Emniyet barolara karşı bir çalışma yapıyor. Bu çalışmaya karşı gelip yardım göndermek yanlış bir uygulamadır. Ben bu durumu uygun bulmuyorum” değerlendirmesinde bulundu.