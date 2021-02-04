Türkiye’nin nüfusu kaç? TÜİK 2020 yılı verilerine göre Türkiye’nin nüfusunu açıkladı. Başkent’te yaşayanlar Ankara nüfusunu araştırmaya başladı. Peki, Ankara güncel nüfusu kaç?

Ankara’nın nüfusu 2021 | Ankara güncel nüfus

Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişiyle İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişiyle Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişiyle Antalya izledi.