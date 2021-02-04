  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ankara’nın nüfusu 2021 | Ankara güncel nüfus
Yaşam

Ankara’nın nüfusu 2021 | Ankara güncel nüfus

Ankara nüfusu son veriler | TÜİK, 2020 adrese dayalı sisteme göre Türkiye’nin nüfusunu açıkladı. Ankara’da yaşayanlar Başkent’in nüfusunu araştırmaya başladı. Ankara nüfusu 2021 | Ankara’da kaç kişi yaşıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 14:31:00 -
Ankara’nın nüfusu 2021 | Ankara güncel nüfus

Türkiye’nin nüfusu kaç? TÜİK 2020 yılı verilerine göre Türkiye’nin nüfusunu açıkladı. Başkent’te yaşayanlar Ankara nüfusunu araştırmaya başladı. Peki, Ankara güncel nüfusu kaç?

Ankara’nın nüfusu 2021 | Ankara güncel nüfus

Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişiyle İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişiyle Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişiyle Antalya izledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
Gündem

ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerden endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret..
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Siyaset

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı AK Partili Muzaffer Arslan, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. ..
Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu
Gündem

Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu

Manisa'da intihar eden 4 gencin 3'ünün ölmeden önce veda videosu gönderdiği Uzman Çavuş Mert Dalgın konuştu. Dalgın, 'Birbirimizi bırakmayac..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay