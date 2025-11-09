  • İSTANBUL
Gündem Ankara’nın göbeğinde kurşun yağmuru: Motosikletli manyak caddenin ortasında ateş açtı
Gündem

Ankara’nın göbeğinde kurşun yağmuru: Motosikletli manyak caddenin ortasında ateş açtı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara’nın göbeğinde kurşun yağmuru: Motosikletli manyak caddenin ortasında ateş açtı

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Tunus Caddesi, gece saatlerinde yaşanan akıl almaz bir asayiş olayıyla sarsıldı. Eğlence mekanlarının önünde seyir halinde olan motosikletli bir şüpheli, henüz belirlenemeyen bir sebeple tabancasını çekerek cadde üzerinde etrafa rastgele ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş hastaneye sevk edilirken, şüpheli motosikletli şahıs kaçtığı belirlendi.

Başkent Ankara'nın en işlek caddelerinden Tunus Caddesi, gece saatlerinde seyir halindeki motosikletli bir şüphelinin tabancayla rastgele ateş açmasıyla dehşet anlarına sahne oldu. "Sokakları dingonun ahırına çevirdiler!" tepkisine neden olan olayda, silahtan çıkan kurşunlar yoldaki bir kişiye isabet etti. Polis, 10'dan fazla boş kovanın bulunduğu olay yerinde kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Edilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Tunus caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Motosikletli bir şahıs Tunus caddesi üzerinden silahla ateş ederek Tunalı Hilmi caddesine bağlandı.
Şüpheli bu iki cadde üzerinde 10 elden fazla ateş ederken o sırada yol ayrımında bulunan bir kişi yaralandı. 

MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİ İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Seyir halindeki motosikletli şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde silahla etrafa rastgele ateş açtıktan sonra kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada cadde üzerinde yol ayrımında bulunan bir kişiye isabet etti. Şüpheli, motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde 10'dan fazla boş kovan tespit edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Vay vay

Niye şaşırıyorsunuz ki..bunlar her gün olan olağan olaylar...

Gerçekler...

Yakalasan ne olacak, derin devlet aklı bir türlü şunu anlamıyor, caydırıcı cezalar olmadığı müddetçe bu olaylar artarak devam edecek.
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Ekonomi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...
Gündem

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı İsrailli bakanlar hakkında yakalama kararı çıkardı. 37 kişi hakkında "Soykırım" suçundan tutuklam..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
