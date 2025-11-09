Ankara’nın göbeğinde kurşun yağmuru: Motosikletli manyak caddenin ortasında ateş açtı

Başkent Ankara'nın en işlek caddelerinden Tunus Caddesi, gece saatlerinde seyir halindeki motosikletli bir şüphelinin tabancayla rastgele ateş açmasıyla dehşet anlarına sahne oldu. "Sokakları dingonun ahırına çevirdiler!" tepkisine neden olan olayda, silahtan çıkan kurşunlar yoldaki bir kişiye isabet etti. Polis, 10'dan fazla boş kovanın bulunduğu olay yerinde kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Edilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Tunus caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Motosikletli bir şahıs Tunus caddesi üzerinden silahla ateş ederek Tunalı Hilmi caddesine bağlandı.

Şüpheli bu iki cadde üzerinde 10 elden fazla ateş ederken o sırada yol ayrımında bulunan bir kişi yaralandı.

MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİ İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Seyir halindeki motosikletli şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde silahla etrafa rastgele ateş açtıktan sonra kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada cadde üzerinde yol ayrımında bulunan bir kişiye isabet etti. Şüpheli, motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde 10'dan fazla boş kovan tespit edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



