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Ankaralıların kabusu olan 2 hırsız tutuklandı

Ankara'da çok sayıda evden hırsızlık yaptığı belirlenen Gürcistan uyruklu 2 kişi, polisin çalışmalarıyla yakalandı.Türkiye'ye hırsızlık için geldiklerini itiraf eden şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:21
Ankaralıların kabusu olan 2 hırsız tutuklandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2017 ve 2019 yılları Mart ayı içerisinde Keçiören, Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan polis, Gürcistan uyruklu şüphelilerden M.K ve İ.K'nin ismine ulaştı. Olay yerine yaya olarak gelen şüphelilerin, binalara girerek daire kapı kilitlerini kilit açmakta kullanılan özel aparatlarla zarar vermeden açıp içeriye girdikleri tespit edildi. Evlere giren hırsızların; 3 alyans, tektaş, bin 580 TL, kolye, laptop, tablet, çok sayıda gümüş yüzük, gümüş takılar, hard disk, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kol saati, tabanca ve mermi çaldığı belirlendi. Polisinin 11 Mart'ta düzenlediği operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Hırsızlık için gelmişler

Evde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda çalıntı eşya ile 2 tabanca, 35 mermi, 100 bin TL eski para, İran paraları ile çok sayıda kapı kilidi ve tornavidalara el konuldu. Emniyetteki ifadelerinde, Türkiye'ye hırsızlık yapmak için geldiklerini itiraf eden M.K ile İ.K adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:21
  1. Ankara
  2. Keçiören
  3. Pursaklar
  4. Yenimahalle
  5. hırsızlık
  6. tutuklama

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