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Ankaralılar dikkat! 18 mahallede su kesintisi

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yağmur suyu ile içme suyu borularının yenileme çalışmaları nedeniyle Çankaya'da 18 mahallede yarın su kesintisi yapılacağı bildirildi.

11 Eylül 2018 Salı 15:46
Ankaralılar dikkat! 18 mahallede su kesintisi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yürütülen Kızılay-Akay Kavşağı içme suyu ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları nedeniyle Çankaya'da 18 mahallede yarın su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kızılay-Akay Kavşağı'ndaki yağmur suyu ile içme suyu borularının yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, 12 Eylül Çarşamba günü saat 06.00'dan 13 Eylül Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Bahçelievler, Emek ve Maltepe mahallelerinin bir kısmı, Nasuh Akar Mahallesi, Yücetepe Mahallesi, Devlet Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Kültür Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Beştepeler Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Şenyuva Mahallesi, Seyran Mahallesi ile Kızılırmak, Kızılay, Tınaztepe, Topraklık ve Mimar Sinan mahallelerinin bir kısmında su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:46
  1. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)
  2. Kızılay-Akay Kavşağı

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