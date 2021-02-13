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Aktüel Ankaralılar dikkat!
Aktüel

Ankaralılar dikkat!

ASKİ, çalışma sebebiyle Çankaya ve Mamak'ın bazı mahallelerinde 18 saatlik su kesintisi olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 17:06:00 -
Ankaralılar dikkat!

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerine su sağlayan içme suyu şebeke hatlarında bağlantı çalışması yapılacak.

Kentin 2 ilçesinde başlayacak kesinti bu akşam saat 21.00'de başlayacak, yarın saat 15.00'de sona erecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü kesintinin olacağı bölgeleri duyurdu. Buna göre bölgeler şöyle:

"Çankaya'da Fakülteler, Cebeci, Öncebeci, Dilekler, Çamlıtepe, Topraklık, Aşağı Topraklık, 50. Yıl ve Ertuğrul Gazi, Mamak'ta Akdere, Abidinpaşa, Kazım Orbay, Kutlu, Balkiraz, Kartaltepe, Şafaktepe, Mehtap, Peyami Safa, Saimekadın, Demirlibahçe ve General Zeki Doğan mahalleleri."

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