Ankaralılar dikkat!
ASKİ, çalışma sebebiyle Çankaya ve Mamak'ın bazı mahallelerinde 18 saatlik su kesintisi olacağını duyurdu.
Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerine su sağlayan içme suyu şebeke hatlarında bağlantı çalışması yapılacak.
Kentin 2 ilçesinde başlayacak kesinti bu akşam saat 21.00'de başlayacak, yarın saat 15.00'de sona erecek.
ASKİ Genel Müdürlüğü kesintinin olacağı bölgeleri duyurdu. Buna göre bölgeler şöyle:
"Çankaya'da Fakülteler, Cebeci, Öncebeci, Dilekler, Çamlıtepe, Topraklık, Aşağı Topraklık, 50. Yıl ve Ertuğrul Gazi, Mamak'ta Akdere, Abidinpaşa, Kazım Orbay, Kutlu, Balkiraz, Kartaltepe, Şafaktepe, Mehtap, Peyami Safa, Saimekadın, Demirlibahçe ve General Zeki Doğan mahalleleri."