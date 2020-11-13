  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankaralı Şoförlerden Köse’ye ziyaret
Aktüel

Ankaralı Şoförlerden Köse’ye ziyaret

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak ve yönetimi Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse’yi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:15:00 -
Ankaralı Şoförlerden Köse’ye ziyaret

Çalışmaları hakkında Köse’ye bilgi veren Kavlak, şoför esnafının sorunlarını dile getirdi.

Esnafımızın yanındayız

Esnaf odasının sıkıntıları ve ihtiyaçlar konusunda görüş alışverişinde bulunan Köse,"Esnaflarımız bizim için çok önemli. Esnaf odalarımız esnaflarımız için çalışıyor. Biz de bu şehir için üreten, bu şehrin değerine değer katan tüm esnaflarımızın her zaman yanındayız. Esnaf odalarımızla da her zaman diyalog halindeyiz. Şoför esnafımız gece gündüz demeden halkımıza hizmet eden, ekmeğinin peşinde koşan esnafımız. İşleri gereği şehrimize yapılan hizmetlerin de en büyük tanığıdır. Esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum.Şoför esnaflarımızla beraber halkımıza hizmet için çalışıyoruz, kendileri bir nevi kamu hizmeti yapıyor. Sorunlarının çözümü için el birliği ile çalışacağız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi
Dünya

Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi

Faşistliği ile bilinen ve Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a, Belçika, Fransa, Alm..
Doktor Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok
Sağlık

Doktor Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz koronavirüsten kaçış olmadığını herkesin buna yakalanacağını söyledi. Öte yandan koronavirüsten korunmak ..
Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar
Dünya

Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar

Rusya, Murmansk-BN ismi verilen en güçlü elektronik harp sistemlerinden birini Finlandiya sınırına yakın Arktik topraklarındaki askeri üsler..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay