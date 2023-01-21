Ankaralı sanayicilere güncel yatırım teşvikleri anlatıldı

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de uygulanan yatırım teşvik mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve sanayi sektörünün devlet destekleri ile ilgili sorun ve önerilerini görüşmek amacıyla "Yatırımlarda Uygulanan Güncel Teşvikler Bilgilendirme Toplantısı" ASO 1. OSB ASOSEM'de gerçekleştirildi.

Ardıç, toplantıda Türkiye ekonomisinin 2023'e yepyeni atılımlarla başladığını, başkent ekonomisinin de istikrarlı şekilde güçlendiğini belirterek, "Üretimimiz giderek katma değeri daha yüksek olan imalat sektörlerine ve bağlantılı hizmet sektörlerine doğru gelişerek, ülkemizin ekonomisini yükseltmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ankara'nın ekonomik ve altyapısal özelliklerinden bahseden Ardıç şunları kaydetti:

"Ankara, sahip olduğu 113 AR-GE merkezi, 36 tasarım merkezi, 11 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ve 13 Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye'nin diğer illerine göre önemli üstünlüğe sahiptir. Ankara'nın sahip olduğu bu avantajlar da ülke ekonomisine katma değer olarak yansımaktadır. İmalat sanayisinde teknoloji kullanım durumuna bakıldığında orta ve orta yüksek teknolojilerin payı Ankara'da diğer bölgelere nazaran daha yüksektir. Ankara, ilerleyen yıllarda teknolojik dönüşümü daha da hızlandıracak, katma değer üretimini yükseltmeye devam edecek ve Türkiye'nin teknoloji ve üretim üssü konumunu güçlendirecektir."

Ardıç, yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesinin, sürdürülebilir nitelikteki büyümenin sacayaklarından olduğunu bildirdi.

Devletin bu konuda çaba göstererek, kaynakları katma değerli üretim yönünde mobilize ettiğine vurgu yapan Ardıç, "Ayrıca bölgesel teşviklerle ve genel teşviklerle, çok geniş bir skalada yatırımları desteklemekte ve yatırımcıların yanında yer almaktadır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü verileriyle Ocak 2001-Kasım 2022 döneminde Türkiye'de düzenlenen toplam yatırım teşvik belgeleri 102 bin 674 adet olup, bunların yüzde 5,2'si Ankara'da yapılan yatırımlara düzenlenmiştir. Bu dönemde toplam ülkemizde uygulanan toplam teşvik tutarı yaklaşık 2,7 trilyon lira olup, toplam sabit yatırım tutarının yaklaşık yüzde 5'i Ankara'da gerçekleşmiştir. Bu yatırımlarla ilişkili istihdam hacmi Ankara'da 168 bin 496 kişidir. "

Ardıç, Ankara'nın orta yüksek ve yüksek teknolojili üretimde ülke ortalamasının üstünde bulunan payı ile teşvikleri etkin kullandığını ortaya koyduğunu aktardı.

Oda olarak, her fabrikayı bir kale olarak gördüklerini ifade eden Ardıç, bütün üreticileri desteklemek ve ulusal üretim gücünü ileri seviyeye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin ise Türkiye'de uygulanan teşvik yasası ve sağlanan destekler hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.