Ankaragücü'nde başkanlık krizi! 'Gelsin beraber bir canlı yayına çıkalım'

Bilgehan Sarı Yeniakit.com.tr

26 Temmuz’da düzenlenen yönetim kurulu toplantısında Murat Ağcabağ başkan olması halinde gerçekleştirmeyi planladığı bazı projelerden ve sıkıntıların içinden nasıl çıkılacağından bahsetti. Mevcut yönetimi başarısızlıkla suçlayan Ağcabağ, takımdan ayrılan oyuncuların ve Ankaragücü taraftarının gelinen noktayı hak etmediğini söyledi.

Birçok iş insanının bulunduğu yönetim kurulu toplantısında MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ önemli noktalara değinirken, mevcut başkan Mehmet Yiğiner’in ithamlarından ve kendilerine olan tavırlarından dolayı sitem etti.

Delege listesi ve kongre

Delege listesine hala ulaşamadıklarını söyleyen Murat Ağcabağ “Biz ısrarla istememize rağmen delege listesine ulaşamadık bu konuda hiçbir bilgi alamadık. Ama biz Ankaragücü için çalışmaya ve bütün enerjimizi bu konuda harcamaya hazırız. 30 Temmuz’da gideceğiz, orda olacağız, biz bu işin peşindeyiz ve vazgeçmiyoruz.” dedi. Kendisini yurtiçinden ve yurtdışından birçok Ankaragüçlünün aradığını söyleyen Ağcabağ, “Ankaragüçlü dostlarım ‘Eğer başkan adayı olacaksan biz oraya geliriz.’ diyerek desteklerini belirttiler.” diyen Ağcabağ sözlerine “Biz Ankaragücü’ne gönülden bağlı olan herkese, Ankaragücü’nün kapılarını açacağız,bizim düşüncemiz bu.”şeklinde devam etti.

“Mehmet bey anlamalı”

“Biz dostane bir şekilde centilmence bir seçim istiyoruz. Mehmet bey artık gideceğini anlamalı ama ne şekilde gideceğine kendisi karar verecek. Eğer bir kişinin burnu dahi kanayacaksa, böyle bir şey olacak ise, bunun içinde olmak istemeyiz” dedi.

“Gökçekçi de değiliz, İstanbul tayfası da değiliz”

Sözlerine kendine yöneltilen ithamlara karşılık vererek devam eden Ağcabağ, “Mehmet Yiğiner bize ‘İstanbul tayfa’ dedi. Bütün yönetim kurulu çıkarttık kimliklerimize baktık, olur ya aramızda İstanbullu birisi vardır ama öyle bir şey de yok. ‘Melih Gökçek’çi’ dedi, benim kendisiyle bir dostluğum da yok ticaretim de aksine kendisiyle mahkemeliğiz, yönetim kurulundaki arkadaşlarım da aynı şekilde kendisiyle bir diyalog ya da ticaret içinde değil. Kendisi bize karşı birçok ithamda bulunuyor fakat bunların aslı astarı yok.” dedi.

Altyapı ve tesisler

Altyapı ve tesisler konusuna da değinen Ağcabağ “Şu an mevcut koşullarda altyapının ve tesisin öneminin farkındayız. Bunlar için gerekli her şeyi yerine getireceğiz. Yönetime gelirsek, kısa vadede bütün sorunları hallederek Ankaragücü’nü olması gereken yere inşallah getireceğiz.” dedi.

“Kimseye ödenmemiş borcum yok”

Kendisine ve şirketine yöneltilen “battı” iddialarına da yanıt veren Ağcabağ “Bankalardan ve vergi dairesinden aldığımız bilgi ve belgeleri kendilerine gönderdik. Böyle bir iddia doğru değil. Şu an Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullarda ticaretle uğraşan kimse rahat değil biz de değiliz, ama batak da değiliz onu söyleyeyim. Kimseye ödenmemiş çekim veya borcum yok bunlar güzel şeyler değil ama tapusuna kadar şirketimin ve kendimin bütün mal varlığım ortada. Bu noktada Sayın Başkan’dan bir şey istedik, ‘7 yıl önce neyiniz vardı? Şimdi neyiniz var? Siz de açıklayın’ dedik. Açıklayamadığı için hep suçu karşı tarafa atıyor.” dedi.

“Ankaragücü her branşta olmalı”

Ankaragücü’nün sadece futbolla yetinmemesi gerektiğini söyleyen Ağcabağ, “Her sporun içinde olacağız. Basketbol, voleybol, güreş, boks gibi sporlarda da kendimizi göstermek istiyoruz. Ankara’yı ve Ankaragücü’nü yakışacak yerlere ekibimle beraber getireceğiz.” dedi

“Emre Mor ile görüştük, teknik direktör adayımız var”

“Başkan olmanız halinde hangi teknik direktörle anlaşacaksınız? Hangi isimlerle görüştünüz?” sorusu üzerine Ağcabağ, “Öncelikle yasağı kaldıracağız. Görüştüğümüz isimler var fakat sürekli değişiyor, insanları bekletemiyorsunuz. Mesela Djedje ile kalması için konuştum ama belli bir süre sonra kendisi ayrıldı. Hoca yok, futbolcu yok, bana göre başkan yok, yönetici yok, futbolcu beklemez. Teknik direktörle ilgili ise şu anda Türkiye’nin kabul ettiği güçlü bir isim var onu getirmeyi düşünüyoruz” dedi. İsim veremeyeceğini belirten Ağcabağ “Oyuncu olarak en son Emre Mor ile görüştük, ama insanlar karşılarında bir başkan ve yönetim görmek istiyor, bu isimler hayal değil. Ankaragücü büyük bir kulüp, bizim getiremeyeceğimiz hoca da yok, futbolcu da yok öncelikle vizyonu düzeltmemiz lazım. Şu an elimizde tozlanmış bir elmas var. Temizleyip tekrar parlatmamız lazım. Görüştüğümüz birçok isim var.” şeklinde yanıt verdi. “Mevcut yönetimin transfer yasağını kaldırabileceğine inanıyor musunuz?” sorusuna ise “Biz öncelikle Ankaragüçlüyüz tabii ki de kulübün yasaklarla karşılaşmasını istemeyiz ama ben bu yasağı kaldırabileceklerini düşünmüyorum” cevabını verdi.

Ağcabağ’dan Yiğiner’e canlı yayın çağrısı

Son olarak Yiğiner’e canlı yayın çağrısı yapan Ağcabağ “Gelsin beraber bir canlı yayına çıkalım, konuşalım ve bu sorunları konuşalım isterim fakat kendisi sorulara cevap vermediği gibi sorulara soruyla karşılık veriyor. Burdan da iletelim kendisi ile bir canlı yayın gerçekleştirelim ve neyimiz var neyimiz yok konuşalım.” dedi.

Ankaragücü’ne özel uçak projesi

Ankaragücü takımına ait bir uçak olabileceğini belirten başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolujet ile bir görüşmeleri olduğunu, ileriye dönük olarak Ankaragücü logolarıyla donatılmış bir uçak ile deplasmanlara gitmek gibi bir projenin olduğunu söylediler. Hatta bu uçakla gidilen deplasman yolculuklarına, yapılan çekilişlerle taraftarlardan belirli sayıda kişiyi takımla beraber götürebileceklerini ilettiler.