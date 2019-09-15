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Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

15 Eylül 2019 Pazar 19:17
Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İşte, Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçının tüm detayları...

Maç Sonucu: 0-4

Maçtan Dakikalar

12. dakikada Bifouma kendi çabasıyla getirdiği topu ceza alanı içindeki Donald'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza alanına giren Bifouma topu altıpas içine gönderdi. Pazdan'dan seken topu kaleci Korcan Çelikay almak isterken bu futbolcuyla çarpışıp yerde kalınca, boşta kalan topu Guilherme, Jahovic'e aktardı. Bu futbolcu da uygun durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

33. dakikada sarı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Gelişen konup ekip atağında Bifouma ile Guilherme'nin verkaçında top en son ceza alanı içindeki Bifouma'nın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

37. dakikada MKE Ankaragücü ilk ciddi atağını yaptı. Kitsiuo sağ kanattan ortasıyla arka direkteki İlhan Parlak'ı gördü. Bu futbolcunun topun gelişine yarım voleyle şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

43. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor, bir gol daha buldu. Chebake'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Guilherme sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 konuk ekip üstünlüğünde sona erdi.

52. dakikada Aydın Karabulut'un kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın cılız kafa vuruşunda top kaleci Farnolle'nin ellerinde kaldı.

69. dakikada Acquah ceza alanı içinde topu Bifouma'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Orgill ve İlhan Parlak verkaçında top son olarak İlhan Parlak'ın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza alanı içinde topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta çıktı.

82. dakikada Chebake'nin ceza alanı dışından attığı şutta kaleci Korcan Çelikay'dan seken topu altıpas içinde Donald ağlara gönderdi: 0-4

90+1. dakikada Canteros'un pasıyla defansın arkasında topla buluşan İlhan Parlak'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakayı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 4-0 kazandı.

Ankaragücü Yeni Malatyaspor

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 89 Cebrail Karayel), Sedat Ağçay (Dk. 64 Faty), Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 60 Mehmet Sak), İlhan Parlak, Orgill

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli (Dk. 73 Murat Yıldırım), Guilherme (Dk. 88 Özer Özdemir), Donald, Bifouma (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Jahovic

Goller: Dk. 26 Jahovic, Dk. 33 Bifouma, Dk. 43 Guilherme, Dk. 82 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Donald, Dk. 51 Chaaleli, Dk. 71 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 29 Kulusic, Dk. 90 Pinto (MKE Ankaragücü)

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:17
  1. Aydın
  2. Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?
  3. Ankaragücü
  4. Yeni Malatyaspor
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