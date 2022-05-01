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Spor Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'de
Spor

Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Lige yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 18:06:00 -
Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Lige yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.
TFF 1. Lig'de 34. hafta tamamlanırken Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu.

 

Ankaragücü geçen sezon Süper Lig'e veda etmişti. Başkent ekibi bir yıllık aranın ardından lige geri döndü. İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Son takım play-off'tan gelecek
Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.

TFF 1. Lig'de sezonu üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı tamamlayan takımlar play-off'ta karşılaşacak. İkinci ile altıncı, üçüncü ile dördüncünün eşleşmeleninin ardından finale yükselen iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf Süper Lig'e çıkacak.

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Yorumlar

Osman

Siz (İstanbul) hepiniz, Trabzon tek! Seneye yine şampiyon olacağız!
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