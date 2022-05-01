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Spor Ankaragücü-Samsunspor maç sonucu | Ankaragücü Süper Lig'e çıktı mı?
Spor

Ankaragücü-Samsunspor maç sonucu | Ankaragücü Süper Lig'e çıktı mı?

1.Lig'in 35.haftasında Ankaragücü sahasında Samsunspor'u konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Ankaragücü Samsunspor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-05-01 15:07:00 - 2022-05-01 16:05:42
Ankaragücü-Samsunspor maç sonucu | Ankaragücü Süper Lig'e çıktı mı?

1.Lig’de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü evinde Samsunspor’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Ankaragücü-Samsunspor maç sonucu | Ankaragücü Süper Lig'e çıktı mı?

Ankaragücü-Samsunspor maçı saat 16.00’da başladı. Mücadele 0-0 eşitlikle devam ediyor.

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