Ankaragücü-Samsunspor maç sonucu | Ankaragücü Süper Lig'e çıktı mı?
1.Lig'in 35.haftasında Ankaragücü sahasında Samsunspor'u konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Ankaragücü Samsunspor maçı kaç kaç bitti?
1.Lig’de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü evinde Samsunspor’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Ankaragücü-Samsunspor maç sonucu | Ankaragücü Süper Lig'e çıktı mı?
Ankaragücü-Samsunspor maçı saat 16.00’da başladı. Mücadele 0-0 eşitlikle devam ediyor.