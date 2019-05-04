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Ankaragücü Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Düşme hattının hemen üstünde bulunan Ankaragücü rakibini yenerek kalan haftalar için rahat bir nefes almak istiyor. Çaykur Rizespor ise beşincilik şansını devam ettirmek için galibiyet peşinde. Peki, Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:10
Ankaragücü Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Düşme hattının hemen üstünde bulunan Ankaragücü rakibini yenerek kalan haftalar için rahat bir nefes almak istiyor. Çaykur Rizespor ise beşincilik şansını devam ettirmek için galibiyet peşinde. Peki, Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ankaragücü Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Mücadele Bein Sports HD 2'den canlı yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:10
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