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Ankaragücü maçı öncesi Fatih Terim'den neşter! 3 yıldız yok

Süper Lig'in açılış mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk olan son şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 11'e Belhanda, Feghouli ve Gomis'i almadı.

10 Ağustos 2018 Cuma 21:06
Ankaragücü maçı öncesi Fatih Terim'den neşter! 3 yıldız yok

Galatasaray, Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk maçında Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor.

Son şampiyon ünvanıyla sahaya çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, beklenmeyen bir kadroyu sahaya sürdü.

İMPARATOR NEŞTERİ VURDU!

Fatih Terim, Akhisarspor'la oynanan Süper Kupa finalindeki performanslarından memnun kalmadığı Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'i Ankaragücü maçının 11'ine almadı.

Fatih Terim bu 3 yıldızın yerine, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok'u sahaya sürdü. Fatih Terim Linnes'in yerine de Mariano'ya şans verdi.

İşte Fatih Terim'in Ankaragücü 11'i;

Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru, Sinan, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 21:06
  1. Ankara
  2. fatih terim
  3. Galatasaray
  4. Bafetimbi Gomis
  5. Sofiane Feghouli
  6. younes belhanda

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