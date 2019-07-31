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Ankaragücü kongresi öncesi olaylar çıktı

Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda Ankaragücü Olağanüstü Seçimli Kongre'si düzenlendi. Kongreyi takip etmek isteyen taraftarın salona alınmaması sonrası, taraftar grubu ile polis arasında arbede yaşandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:48

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 30 Temmuz saat 14:00’da yapılacak olan MKE Ankaragücü Olağanüstü Seçimli Kongre’si için kalabalık bir taraftar grubu kongre merkezi önüne geldi. Mevcut Başkan Mehmet Yiğiner'e karşı tepkili taraftarın salona alınmaması üzerine, polis ile taraftar grubu arasında arbede yaşandı. Kongre merkezi önünde "yönetim istifa" sloganları atan gruptan dağılmasını isteyen emniyet güçleri, grubun dağılmaması sonrası biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Murat Ağcabağ ve yönetim kurulu üyeleri bir süre sonra kongre merkezine uzak bir yerde bekleyen taraftarlarin yanına giderek grubu sakinleştirdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:48
  1. Murat Ağcabağ
  2. Ankaragücü
  3. Ankaragücü kongresi

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