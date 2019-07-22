Ankaragücü, Kitsiou'yu renklerine bağladı
- Başkent ekibi, geçen sezon ara transfer döneminde PAOK'tan kiraladığı Yunan milli futbolcu Kitsiou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:29
ANKARA (AA) - Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Yunan sağ bek Stelios Kitsiou'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kitsiou'nun transferi konusunda Yunanistan Süper Ligi ekibi PAOK ile anlaşıldığı ve 25 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği PAOK'ta başlayan Kitsiou, MKE Ankaragücü öncesi Belçika'nın Sint-Truidense takımında oynadı.
Yunanistan Milli Takımı formasını 2 kez giyen Kitsiou, transferine ilişkin "Muhteşem taraftarımızın desteğiyle Ankaragücü’nde önemli başarılara ulaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.
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